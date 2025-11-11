ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Обмислят въвеждане на такса за детските градини през лятото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:25Коментари (0)226
©
Директори на детски градини настояват да бъдат върнати таксите за посещение през летните месеци. Причината е трайната практика родители да заявяват присъствие на децата си, но реално да не ги водят. Това води до разхищение на храна, недостатъчно ефективно разпределение на персонала и затруднения в организацията на работата.

Според директорите проблемът се задълбочава от момента, в който таксите отпаднаха.

"Практиката показва, че при заявени 150 деца в конкретна седмица идват 50–70, тоест под 50% посещаемост“, коментира пред NOVA Таня Кечева, директор на детска градина

Тя споделя, че често получава обяснения от типа "днес не ми се ставаше и не съм го довела“, но за децата вече са поръчани храна и е осигурен персонал.

"Ние се явяваме центрове за занимания през лятото, но при нас е безплатно“, допълва Кечева.

Столичната община официално подкрепя идеята за въвеждане на допълнителна такса през летните месеци, когато градините работят в незадължителен режим.

Събраните средства може да се използват за допълнителни дейности, включително алтернативи на задължителния следобеден сън за по-големите деца. Според Желязкова различните групи могат да бъдат реорганизирани така, че да предложат занимания по интереси.

Идеята намира подкрепа както сред родителите, така и сред самите деца. Малкият Влади от IV група на 91-ва градина казва, че предпочита танци пред следобеден сън, ако има избор.

Много родители също застават зад предложението, но с условието услугата да стане по-качествена.

"В нашата детска градина нямаме психолог, нямаме учител за деца със СОП, липсват основни неща. Предпочитам да плащам, но да има качество“, казва Момчил Абаджиев. Друг баща, Димитър Манолов, смята за разумна такса до 100 лева месечно, като сравнява сумата с частните градини, където таксите са около 600–650 лева.

Ако предложението бъде прието законодателно, общинските съвети ще определят размера и механизма за събиране на таксите. Желязкова предлага ориентир от 10–15% от таксата на частните градини.

Директорът Таня Кечева предлага още по-гъвкава система: "Според мен трябва да се плаща на посещение. Всички знаем кога ще заведем децата при баба. В този период не заявяваме присъствие и съответно не дължим такса.“







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София
20:05 / 11.11.2025
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейск...
20:01 / 11.11.2025
Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили
19:53 / 11.11.2025
Плащания в брой над 10 000 евро ще бъдат забранени
19:43 / 11.11.2025
Ценовият абсурд е факт! Изкупуват се за стотинки, но стигат левче...
19:11 / 11.11.2025
Близо 200 000 човека подписаха петицията за кучето Мая!
18:56 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Грипна епидемия обхвана страната
Реформи в БДЖ
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: