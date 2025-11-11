ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обмислят въвеждане на такса за детските градини през лятото
Според директорите проблемът се задълбочава от момента, в който таксите отпаднаха.
"Практиката показва, че при заявени 150 деца в конкретна седмица идват 50–70, тоест под 50% посещаемост“, коментира пред NOVA Таня Кечева, директор на детска градина
Тя споделя, че често получава обяснения от типа "днес не ми се ставаше и не съм го довела“, но за децата вече са поръчани храна и е осигурен персонал.
"Ние се явяваме центрове за занимания през лятото, но при нас е безплатно“, допълва Кечева.
Столичната община официално подкрепя идеята за въвеждане на допълнителна такса през летните месеци, когато градините работят в незадължителен режим.
Събраните средства може да се използват за допълнителни дейности, включително алтернативи на задължителния следобеден сън за по-големите деца. Според Желязкова различните групи могат да бъдат реорганизирани така, че да предложат занимания по интереси.
Идеята намира подкрепа както сред родителите, така и сред самите деца. Малкият Влади от IV група на 91-ва градина казва, че предпочита танци пред следобеден сън, ако има избор.
Много родители също застават зад предложението, но с условието услугата да стане по-качествена.
"В нашата детска градина нямаме психолог, нямаме учител за деца със СОП, липсват основни неща. Предпочитам да плащам, но да има качество“, казва Момчил Абаджиев. Друг баща, Димитър Манолов, смята за разумна такса до 100 лева месечно, като сравнява сумата с частните градини, където таксите са около 600–650 лева.
Ако предложението бъде прието законодателно, общинските съвети ще определят размера и механизма за събиране на таксите. Желязкова предлага ориентир от 10–15% от таксата на частните градини.
Директорът Таня Кечева предлага още по-гъвкава система: "Според мен трябва да се плаща на посещение. Всички знаем кога ще заведем децата при баба. В този период не заявяваме присъствие и съответно не дължим такса.“
