ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Облачно, но приятно време в петък
Атмосферното налягане е по-високо от средното - слабо ще се понижи. Над планините ще е облачно, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.
Над Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла и намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 42 мин. и залязва в 18 ч. и 41 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 59 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 24 мин. и залязва в 17 ч. Фаза на Луната: четири дни след последна четвърт.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Витрините за имитиращи продукти почти са изчезнали от магазините
22:30 / 16.10.2025
Доц. Петър Чолаков: Има напрежение и трусове в управляващото мноз...
23:24 / 16.10.2025
Румен Ралчев: Досега президент не се е отказвал от служебен автом...
22:03 / 16.10.2025
Експерт: Златото не бива да се разглежда като инвестиция, която н...
20:41 / 16.10.2025
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинск...
20:14 / 16.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста
19:06 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS