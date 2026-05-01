В края на октомври 2025 г. вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви на национална дискусия в София една от най-обещаващите авиационни новини за България в последните 25 години: български превозвач, GullivAir, ще стартира редовни директни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 г. Преговорите за слотове на "Джон Ф. Кенеди" и "О'Хеър" бяха обявени за "на финален етап". Българите в Северна Америка, над 300 000 души, посрещнаха новината с очакване, припомня репортер на Plovdiv24.bg.

1 май 2026 г. Месецът свърши. Самолетите така и не излетяха. И никой, нито компанията, нито Министерството на транспорта, не дава официално обяснение защо.

Не е първият път, нито вторият

Историята на това обещание е значително по-дълга, отколкото изглежда. На 2 март 2021 г. GullivAir получи разрешение от Департамента по транспорта на САЩ за редовни полети между ЕС и САЩ. Тогавашните планове бяха старт "през март или април 2022 г.", с три самолета Airbus A330-200, които да летят до JFK два пъти седмично - в сряда и петък.

През май 2022 г., вместо старт на трансатлантическата линия, компанията спря продажбата на билети по всички свои редовни линии заради липса на самолети. После маршрутите към Скопие, Тирана и Бургас бяха закрити. GullivAir трансформира бизнес модела си към ACMI пазара. Днес лети за чужди авиокомпании като flyadeal, Corsair International, Air Greenland, Surinam Airways и TUI fly Deutschland. Обещанието от октомври 2025 г. беше третото от 2021 г. насам.

Причина №1: Флотът е твърде малък

Първоначалният план изискваше три Airbus A330-200. Към август 2025 г. флотът на компанията се беше свил до два самолета.

Това е критично, при редовна линия София-Ню Йорк-София плюс маршрут до Чикаго и резервна машина за поддръжка, минимумът е три самолета. С два самолета линията е оперативно невъзможна, особено когато един от тях редовно е на "мокър лизинг" в чужбина - отдаден на чужда авиокомпания срещу гарантирани приходи.

Причина №2: Изчезналата пакистанска връзка

През октомври 2025 г., точно когато се обявиха плановете за САЩ, българското правителство даде на GullivAir правата да лети до Карачи и Лахор в Пакистан.

Защо това има значение? Защото пакистанските маршрути не бяха случайни. Логиката беше проста: голямата пакистанска диаспора в САЩ често лети до родината с прекачване в Европа. Ако GullivAir предлагаше София ↔ Ню Йорк плюс София ↔ Карачи, можеше да предложи на пакистанските емигранти удобна и евтина комбинация - нещо, с което Lufthansa и Turkish Airlines се конкурират от години.

Какво се случи между октомври 2025 г. и април 2026 г.?

През февруари 2026 г. избухнаха тежки въоръжени сблъсъци между Пакистан и Афганистан. Българското Министерство на външните работи постави Пакистан на ниво на риск 4 - "Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)". Туристическият пазар изчезна моментално, а с него икономиката на цялата идея за трансатлантически полети на GullivAir.

Причина №3: Войната в Близкия изток

Между октомври 2025 г. и април 2026 г. светът преживя нещо, което никой авиационен прогнозист не беше предвидил: шестседмична война между САЩ/Израел и Иран. Резултатът:

Затваряне на Ормузкия проток за корабоплаване

Цените на петрола над 115 долара за барел

Хиляди жертви и глобална енергийна криза

Пълна несигурност за всички трансконтинентални авиолинии

Причина №4: Слотовете, които никога не дойдоха

За малък превозвач, който тъкмо стартира трансатлантическа дейност с тесен бюджет, това е икономически невъзможна среда. Авиационното гориво представлява 30-40% от оперативните разходи на дълъг полет. Когато петролът скочи 60% за два месеца, целият бизнес кейс на проекта се срива.

В обявленията през октомври 2025 г. министър Караджов казваше, че преговорите за слотове на JFK и O'Hare са "на финален етап". Шест месеца по-късно нито един слот не е публично потвърден.

JFK и O'Hare са сред най-задръстените летища в света. Слотовете се разпределят с години чакане, а за нови процесът е особено труден. На 17 май 2026 г. O'Hare влиза в режим на FAA лятна квота - лимит до 2 708 операции на ден. Получаването на жизнеспособен слот за нов превозвач в такава среда е почти невъзможно в кратки срокове.

Причина №5: Историята говори сама

GullivAir е авиокомпания, която обявява големи планове и не ги изпълнява. Това не е оценка — това е документиран модел:

2021 г. — обявен старт за Ню Йорк, не се случи

2022 г. — обявен старт за Ню Йорк, не се случи; през май всички редовни линии бяха спрени

2026 г. — обявен старт за Ню Йорк и Чикаго, не се случи

Какво следва

И в трите случая официалната причина не беше публично обявена. Авиокомпанията просто пренасочи самолетите си към чартъри и ACMI договори.

Към момента няма яснота кога и дали линията София-Ню Йорк ще стартира. Министерството на транспорта мълчи. GullivAir не реагира на медийните запитвания. На сайта на компанията няма възможност за резервация на полети до САЩ.

Българите, които искат да отлетят директно до Ню Йорк, продължават да го правят както през последните 27 години, с прекачване във Варшава, Истанбул, Франкфурт, Виена, Париж или Амстердам.

Последният директен полет от София до Ню Йорк беше изпълнен от националния превозвач "Балкан" през 1999 г.