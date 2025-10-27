ИЗПРАТИ НОВИНА
Ново предупреждение за утре, но вече не заради дъжд
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:30
©
Почти за цялата страна за утре, 28 октомври, от НИМХ е обявен жълт код, но този път не заради очаквани валежи от дъжд, а за силен вятър.

През нощта след временно разкъсване и намаление на облачността, от северозапад отново ще се увеличи и на места в северозападните райони ще превали. Вятърът за кратко ще се ориентира от запад-югозапад и ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°.

Утре преди обяд облачността ще е значителна и на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд. На повече места и повече по количество ще са валежите в Югозападна България, а почти без валежи ще се задържи в североизточните райони. След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°. 

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността от северозапад на югоизток ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

В сутрешните часове по южното крайбрежие видимостта ще е намалена. През деня облачността ще е значителна и на отделни места по южното крайбрежие ще превали слабо. По-късно през деня облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.







