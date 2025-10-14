ИЗПРАТИ НОВИНА
Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия
Автор: ИА Фокус 13:33
В съвременната туристическа индустрия клиентските очаквания далеч надхвърлят обичайните удобства като комфортна стая и добра локация. Днес клиентите очакват високоскоростен интернет, качествено телевизионно съдържание и безпроблемна свързаност – във всяка стая, по всяко време. Това поставя хотелиерите пред нови предизвикателства, които изискват надеждни технологични партньори и иновативни решения.

Като лидер в предоставянето на бизнес услуги, Vivacom предлага специално разработени решения за хотелиерската и туристическата индустрия, които подпомагат дигитализацията, повишаването на конкурентоспособността и лоялността на клиентите.

EON BIZ Smart TV е професионално телевизионно решение, създадено с мисъл за туристическия сектор. Услугата предлага над 110 канала, основно в HD качество с уредени права за публично излъчване – ключово условие за спазване на законодателството и избягване на санкции. Съдържанието е богато и разнообразно – филми, спорт, музика, новини, детски и модни програми, а модерният EON интерфейс позволява на гостите да използват удобни функции като архив до 7 дни назад, търсене и пауза на живо. За хотелите това означава добавена стойност към престоя на гостите, по-добри онлайн отзиви и рейтинги, както и по-дълъг престой в общите части – фактор, който пряко се отразява върху оборота.

Надеждната интернет връзка вече не е допълнителна услуга, а стандартно очакване. С високоскоростния си оптичен интернет FiberNet BIZ, Vivacom осигурява сигурна и бърза безжична връзка, пригодена за нуждите на хотели с много потребители и устройства. Услугата включва централизирано управление, лесно проследяване на натовареността и професионална поддръжка, която гарантира безпроблемно функциониране. Хотелиерите печелят по-високо удовлетворение на клиентите, повече време, прекарано на място, и утвърждаване на имиджа си като съвременен и технологично обезпечен обект.

С решения като EON BIZ Smart TV и FiberNet BIZ, Vivacom не просто доставя услуги, а се превръща в част от стратегическия растеж на туристическия сектор в България. Независимо дали става дума за семеен хотел в планината, бутиков апартхотел в града или курортен комплекс на морето, технологичните решения на телекома помагат на бизнеса да отговори на очакванията на новото дигитално поколение туристи.

