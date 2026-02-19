Новият служебен кабинет полага клетва

© Очаква се днес президентът Илияна Йотова да издаде два указа: с първия тя ще назначи служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров, а с втория ще насрочи предсрочни парламентарни избори за 19 април.



След издаването на указите новият служебен премиер и членовете на кабинета ще положат официална клетва в Народното събрание. Церемонията ще се проведе в присъствието на държавния глава и на народните представители и ще отбележи формалното встъпване на правителството в длъжност.



След клетвата в парламента ще се състои и официална церемония по предаване и приемане на властта в сградата на Министерски съвет, където досегашният кабинет ще предаде управлението на новия служебен екип.



Основната задача на служебния кабинет ще бъде да организира честни и прозрачни избори, както и да гарантира нормалното функциониране на държавните институции в преходния период до излъчването на редовно правителство.