ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Новият служебен кабинет полага клетва
След издаването на указите новият служебен премиер и членовете на кабинета ще положат официална клетва в Народното събрание. Церемонията ще се проведе в присъствието на държавния глава и на народните представители и ще отбележи формалното встъпване на правителството в длъжност.
След клетвата в парламента ще се състои и официална церемония по предаване и приемане на властта в сградата на Министерски съвет, където досегашният кабинет ще предаде управлението на новия служебен екип.
Основната задача на служебния кабинет ще бъде да организира честни и прозрачни избори, както и да гарантира нормалното функциониране на държавните институции в преходния период до излъчването на редовно правителство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 129
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
САЩ осъдиха българин, изнасял незаконно електронни компоненти за ...
21:44 / 18.02.2026
По искане на Сарафов: ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен
21:45 / 18.02.2026
Слави Трифонов за служебния кабинет: Това правителство спокойно м...
21:49 / 18.02.2026
Лошото време унищожи общински оранжерии
20:42 / 18.02.2026
Местим стрелките с един час напред
20:36 / 18.02.2026
Риболовен кораб с трима души на борда изчезна край Приморско
19:42 / 18.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Рядко явление посред зима
21:05 / 17.02.2026
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS