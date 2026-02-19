ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Новият служебен кабинет полага клетва
Автор: Емануела Вилизарова 08:07Коментари (0)66
©
Очаква се днес президентът Илияна Йотова да издаде два указа: с първия тя ще назначи служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров, а с втория ще насрочи предсрочни парламентарни избори за 19 април.

След издаването на указите новият служебен премиер и членовете на кабинета ще положат официална клетва в Народното събрание. Церемонията ще се проведе в присъствието на държавния глава и на народните представители и ще отбележи формалното встъпване на правителството в длъжност.

След клетвата в парламента ще се състои и официална церемония по предаване и приемане на властта в сградата на Министерски съвет, където досегашният кабинет ще предаде управлението на новия служебен екип.

Основната задача на служебния кабинет ще бъде да организира честни и прозрачни избори, както и да гарантира нормалното функциониране на държавните институции в преходния период до излъчването на редовно правителство.


Още по темата: общо новини по темата: 129
18.02.2026 Слави Трифонов за служебния кабинет: Това правителство спокойно можем да го наричаме партийно
18.02.2026 Евродепутатът Пенкова: Нереалистично е БСП да не попадне в следващия
парламент 
18.02.2026 Проф. Минчев: Назначенията в правителството са анти-Пеевски
18.02.2026 Ивайло Мирчев: Имам голяма надежда, че този вътрешен министър е различен
18.02.2026 Кънчо Стойчев: Като че ли вървим към пълна изолация на "Новото начало"
18.02.2026 Служебният кабинет поема властта утре
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
САЩ осъдиха българин, изнасял незаконно електронни компоненти за ...
21:44 / 18.02.2026
По искане на Сарафов: ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен
21:45 / 18.02.2026
Слави Трифонов за служебния кабинет: Това правителство спокойно м...
21:49 / 18.02.2026
Лошото време унищожи общински оранжерии
20:42 / 18.02.2026
Местим стрелките с един час напред
20:36 / 18.02.2026
Риболовен кораб с трима души на борда изчезна край Приморско
19:42 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: