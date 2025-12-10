ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови протести срещу властта
Припомняме, че след първоначалното недоволство срещу Бюджет 2026, искането вече прерасна в оставка на правителството. Протестът отново ще се проведе в триъгълника на властта на площад "Независимост".
Полицията е в готовност със засилени мерки. Вече са проведени две срещи с организаторите на протеста в района на Триъгълника на властта. По време на разговорите те са проявили готовност за съдействие при отстраняване на провокатори. По препоръка на полицията организаторите са отменили планираното шествие към "Орлов мост“ и официално са уведомили за това Столичната община.
Студентските шествия ще бъдат три - едното започва в 17:45 ч. от НАТФИЗ, където събирането е около 15:00 ч., а другите две тръгват в 18:00 ч. от Софийския университет.
Трите шествия ще се влеят в основния протест при Триъгълника на властта.
СДВР планира 19 контролно-пропускателни пункта, част от които ще бъдат динамични. Полиция ще има и по улиците около бул. "Дондуков“, включително в района на централата на "ДПС – Ново начало“.
