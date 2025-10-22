ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови правила за шофьорските книжки в ЕС
"В ЕС имаме около 20 000 жертви на пътя всяка година – това е прекалено много“, заяви италианският евродепутат Матео Ричи, който участва в продължителните преговори между държавите членки и Европейската комисия.
Отнемането на шофьорската книжка ще важи във всички страни членки. Това означава, че ако шофьор бъде лишен от право на управление в една държава от ЕС, той няма да може да продължи да шофира в родната си страна. За целта ще бъде въведен засилен обмен на информация между националните органи.
Обучението в автошколите ще включва повече внимание към опасностите, свързани с мъртвата зона; рисковете при използване на мобилен телефон по време на шофиране и безопасността на пешеходци, деца и велосипедисти.
Европейците ще могат да разполагат с дигитална книжка на смартфона си. "Това е добро решение, особено за младите хора – при тях всичко е на телефона“, коментира евродепутатката Юта Паулус.
За новите шофьори ще се въведе минимум двугодишен пробен период, а 17-годишни ще могат да карат с придружител навсякъде в ЕС.
Идеята за задължителни медицински прегледи за възрастните шофьори отпада на европейско ниво, но отделните страни ще могат сами да решат дали да въведат такова изискване.
Любителите на пътувания с кемпер ще могат да управляват електрически кемпери до 4,25 тона с обикновена книжка за леки автомобили.
За да се облекчи недостигът на професионални шофьори, книжка за камион ще може да се изкарва от 18 години, а за автобус – от 21 години.
Точната дата на влизане в сила зависи от националните правителства. Исторически пример показва, че подобни промени изискват време – първата единна европейска книжка от 1980 г. стана реалност едва шест години по-късно, а сегашният формат тип "банкова карта“ се появи чак през 1999 г.
Сега обаче Европейската комисия и държавите членки се стремят процесът да бъде значително по-бърз.
