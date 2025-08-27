ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови над 10 млн. лева са изплатени на овощари за пропаднали площи
Автор: Илиана Пенова 17:27Коментари (0)163
©
Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ) продължава поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. Нови над 10 млн. лв. (10 048 342 лв.) са изплатени на 684 земеделски стопани.

Бюджетът по помощта е 32 млн. лв.

Припомняме, че на 22 август 2025 г. ДФЗ започна плащанията по схемата, като подпомагане в размер на 3 221 309 лв. получиха 254 земеделски стопани. Така общо до момента по държавната помощ за компенсиране на щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии са изплатени 13 269 651 лева на 938 овощари.

Подпомагането се осъществява при интензитет до 80 % от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки:

– за череши до 5 535 лв./ха;

– за вишни до 5 442 лв./ха;

– за кайсии до 6 385 лв./ха;

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, за които е констатирано спазването на изискванията за добро агротехническо състояние след извършени проверки и са включени в регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със Заповед от министъра на земеделието и храните.


