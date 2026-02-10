ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови факти за случая "Петрохан" – жертвите били с празни стомаси
Автор: ИА Фокус 22:15Коментари (0)443
©
Мотивите за трагедията, при която шестима души загубиха живота си в хижа "Петрохан“ и край връх Околчица, може и никога да не бъдат изцяло установени. Това заяви адвокат Людмил Рангелов пред bTV в коментар по случая, като подчерта, че на този етап основната задача на разследващите органи е да подредят фактите и въз основа на тях да направят логични изводи.

По думите му брифингът на прокуратурата и криминалните служби е дал убедителни отговори на редица ключови въпроси. Потвърдено е, че тримата мъже, открити мъртви пред хижа "Петрохан“, са намерени до личните си огнестрелни оръжия, които са притежавали законно. Съдебномедицинската експертиза е установила, че всеки от изстрелите е произведен от упор или от изключително близко разстояние – в рамките на контрола на човешката ръка, което насочва към версията за самоубийство.

Рангелов посочи и допълнителна информация, която според него има значение за крайните изводи – при аутопсиите е установено, че стомасите на тримата са били празни. Това предполага, че в последните дни преди смъртта си те вероятно са приемали само течности, като вода или чай. Адвокатът уточни, че разполага с надежден източник за тази информация, но на този етап не може да го разкрие.

Относно спекулациите за евентуално участие на външни лица Рангелов заяви, че няма данни, които да подкрепят подобна версия. По негови думи разследващите със сигурност работят и по алтернативни хипотези, но до момента не са открити факти, които да сочат към намеса на други хора.

Коментар бе направен и по повод разпространените видеокадри, около които се появиха съмнения за монтаж. Адвокатът подчерта, че видеотехническите експертизи разполагат с достатъчно напреднали методи за проверка на автентичността на записите и за установяване на евентуална намеса. Според него няма логичен интерес нито от страна на прокуратурата, нито от МВР да бъдат представяни манипулирани видеоматериали.

Рангелов припомни и информация за подаден сигнал до ДАНС, свързан със семейството и оставено дете, като отбеляза, че при съмнения за секта или екстремистки структури подобни случаи следва да бъдат наблюдавани внимателно. По думите му сектите представляват форма на организация, която може да бъде обществено опасна и да изисква институционален контрол.

По отношение на твърденията на близки на жертвите за забелязани четири джипа в района, адвокатът изрази увереност, че тази версия се проверява, но заяви сериозни съмнения относно нейната достоверност и връзка с трагичните събития.

Според Людмил Рангелов самото криминално разследване може да приключи в рамките на няколко месеца. Въпреки това той смята, че последиците и анализите, свързани със случая, ще продължат години, тъй като трагедията поставя сериозни въпроси за семейната среда, възпитанието на децата и крайни, според него абсурдни, представи за начина, по който едно дете трябва да расте.


