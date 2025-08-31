ИЗПРАТИ НОВИНА
Нова шокираща версия за трагедията с АТВ в Слънчев бряг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:35
©
Дамян Стефанов е собственик на фирма, която предлага наем на АТВ в района на Велико Търново и Арбанаси. Казва, че при работата с клиенти спазва всички мерки за безопасност.

"80-90% от клиентите, които се възползват от нашите услуги и от разходките с АТВ-та и бъгита, по-голямата част от тях никога не са управлявали на офроуд терени. Затова нашите инструктори запознават клиента със специфичната машина, която е избрал. Това как се управлява, какви са спецификите на офроуд терен, тъй като е много различно“, каза още Стефанов пред bTV.

Фирмата на Дамян предлага наем на АТВ за градски условия и офроуд разходка с инструктор. Има обаче строги изисквания. За да наемеш АТВ в града е необходимо да си навършил 23 години и да си правоспособен шофьор с минимум 3 години стаж. Правила има и за каране в офроуд терени.

"Когато се управлява по офроуд терени винаги има инструктор, който ние осигуряваме и който съпровожда клиентите по време на офроуд разходката“, добави Стефанов.

Според Дамян 19-годишният Никола Бургазлиев, който помете петима души на тротоар в Слънчев бряг, не е едиственият виновен за тежкия инцидент.

"Случаят в Слънчев бряг е малко по-специфичен, тъй като там машината, която е управлявана, не е точно АТВ, машината наподобява бъги, тъй като е с волан и дори тя е сравнително по-лесна за управление от АТВ-то. Но факт е, че на курортите услугите може би, са малко по-комерсиални, изпълняват се в един по-тесен срок, само през летния сезон и бизнесите там целят повече клиенти – за сметка на сигурността. Според мен отговорността тук е споделена и едва ли е точно само в действията на момчето.

Това, което е хубаво да се прави, е да се дава повече възможност на човека, който ще управлява подобен вид машина, особено ако това е за първи път, повече възможност да се запознае с машината“, посочи мъжът.

Дамян допуска, че е възможно техническа неизправност или не добре проведен инструктаж да е една от причините за инцидента в Слънчев бряг.

"Теоретично е възможно. Също така много зависи от човека, който го управлява. Давам пример: ако го управлява с чехли или джапанки, педалът може да се заклещи на чехлите, а може да се подаде газ. Хората, които нямат опит, често нямат нужната бърза реакция, за да маневрират при създаваща се опасност на пътя. В случай, че машините се проверяват редовно и машините са нови, това е доста малко вероятно“, каза отдаващият машините под наем.

Дамян коментира, че при инцидента в Слънчев бряг Никола Бургазлиев е управлявал количка на ток:

"Типът бъги, в които сядаш на седалка, управляваш с волан и педали. Тежи между 300 и 500-600 кг, не зависи от самата машина. Това, което е използвано при инцидента, за който говорим, е електрическа машина, която наподобява форма и модел на автомобил.

Може би, е хубаво да има някаква регулация, било то саморегулация от фирмите, от хората, които предлагат това нещо, или от съответните органи, тъй като тази машина е направена за пътища, тя е пригодена, тя дори е легална за управление от 18–19-годишни.

Спецификите, които ви обясних, свързани с по-особеното управление на такъв вид машина, наистина предполагат, може би, някакъв контрол, който да не позволява подобни неща.

Ако това се обърне повече внимание и по някакъв начин се урегулира, смятам, че услугата би могла да е безопасна и да се използва свободно от доста по-голям брой и по-широк кръг от хора“.

Мъжът казва още, че неговата фирма подменя машините, които отдава на всеки три години. Категоричен е, че ако държавата създаде ясни правила и има нужната регулация ще се гарантиран по-голяма безопасност на хората, а инцидентите с АТВ-та драстично ще намалеят.


29.08.2025 Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
28.08.2025 Жена е загубила бебето си след катастрофа на същото място със същото
АТВ
27.08.2025 Братът на Христина, ударена от АТВ в Слънчев бряг: Имаше време Никола и близките му да уеднаквят версиите си
27.08.2025 Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
26.08.2025 Най-после добра новина след ужаса в Слънчев бряг!
26.08.2025 В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана
