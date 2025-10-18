ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова мода в поставянето на диагнози затруднява лекарите
"Като че ли желанието на родителите е верификация на "знанията“ им от педиатъра. Това обаче все повече затруднява детските лекари. Запомнете - те не искат да слушат вашите разсъждения и "възможни диагнози“, а разказ за реалното състояние на детето“, отбелязва д-р Янакиев, цитиран от "Телеграф".
По думите му педиатрията е една от най-хубавите, но и една от най-трудните специалности в медицината. За да поставим конкретна диагноза и адекватна терапия в 80% от случаите се основаваме на разказа на родителя. Но всеки възрастен преразказва симптомите и оплакванията на детето, като ги пречупва през своята гледна точка.
"Това, което педиатрите искат, е да затворите компютрите. Не слушайте вашите приятели за "същите симптоми“ при вашите деца. Просто разкажете за обективните симптоми при вашето дете – кога се е появила температурата, кашлицата, диарията или повръщането. Обяснете как се отразяват на общото му състояние. Каква е епидемичната обстановка във вашето семейство - има ли някой друг с подобни симптоми“, съветва д-р Янакиев.
Над 2000 души са се разболели от грип и остри респираторни заболявания през отминалата седмица, сочи справка на Националния център по заразни и паразитни болести. Най-голям е броят на болните при децата - във възрастовата група 4-15 години, като там болните са 563-ма. Висок продължава да е броят на болните от COVID-19, макар че официално регистрираните случаи са едва 200 за миналата седмица, коментират лекари. Националната референтна лаборатория вече засече първия случай на грип за годината. Тази година той беше засечен доста по-рано. Ако искате да предпазите себе си и децата си от инфлуенца, сега е моментът за ваксина, съветват лекарите. Инжекционната форма на ваксините вече е в аптеките. Цената й варира от 22 до 27 лева. Назалната, която се пръска в носа, все още не е налична на свободния пазар. Очаква се тя да е налична в аптеките в края на месеца. Цената й миналата година беше към 50 лева.
