ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Николай Василев: Служебните правителства по принцип са резервна гума
Автор: Цоня Събчева 21:25Коментари (0)150
©
Служебните правителства по принцип са резервна гума. И аз съм от тези хора, които като виждам опита на Прехода, смятам, че в нашата Конституция е по-добре да няма такава институция. А за бюджета ще отговоря в две части. Зависи какво смята да прави този кабинет и новият финансов министър. Това каза бившият вицепремиер и министър на икономиката, на транспорта и на държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът" на Радио ФОКУС.

"Ако той случайно ни изненада позитивно и иска да вкара реформаторски бюджет, който да е различен и точно обратен на всички бюджети от последните 5 години, тогава аз ще го подкрепям да го направи и да бъде приет. Ако той направи обратното, което е и по-вероятно, ако ще вкарва бюджет, той да е същият като тези бюджети от последните 5 години, даже по-лош, тогава ще съм от хората, които ще казват, че няма нужда служебно правителство и отиващ си парламент да гласуват "сватбарски бюджет“, който ще направи държавата само по-лоша от преди това", каза още той. 

Според бившият вицепремиер Николай Василев задачите пред служебното правителство включват стартирани концесионни процедури за магистрали, летища, пристанища, ВиК обекти, държавните фирми да се листват на борсата, да се започнат реформи във всяка сфера, в абсолютно всички министерства и сектори.

Що се отнася до това дали служебното правителство да подготви бюджет за 2026 година, защото много публични организации предупреждават, че са пред фалит, Василев коментира: 

Какво му е малкото на бюджета от 2025 година? На кого не му стигат парите? Къде му се вижда края на това нещо? Ще ви кажа къде – краят му се вижда във фалита на държавата. Така беше при Виденов. Само да ви припомня, че при Виденов, имаше най-голямото обедняване в историята за последните 100 години на нацията. Така че аз не споделям мнението на каквито ще да са организации или други, че искали още повече пари от 2025 година. За мен понякога човек трябва да е благодарен и доволен от това, което има, след като наричам бюджетите от последните години разхитителни и прахоснически, а не че на някого не му стигали парите. Друг е  въпросът, че когато парите са прекалено много и се раздават напосоки, те се пилеят. Пари има много, но не за там, закъдето трябва, а отиват за други сфери.


Още по темата: общо новини по темата: 139
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Обърканата пенсионна формула карат хората да се осигуряват минима...
20:54 / 19.02.2026
"Току-що в ръцете ми умря човек": Разказът на една жена за борбат...
20:30 / 19.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват...
19:45 / 19.02.2026
Автомобилите минават на годишен технически преглед, независимо от...
19:25 / 19.02.2026
Гюров назначи двама заместник-министри на външните работи
20:10 / 19.02.2026
Калушев, след като разбира за смъртта на българин в Мексико: Вие ...
15:45 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Арестуваха британския принц Андрю
Бюджет на Пловдив за 2025 година
Протести срещу Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: