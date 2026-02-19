ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Василев: Служебните правителства по принцип са резервна гума
"Ако той случайно ни изненада позитивно и иска да вкара реформаторски бюджет, който да е различен и точно обратен на всички бюджети от последните 5 години, тогава аз ще го подкрепям да го направи и да бъде приет. Ако той направи обратното, което е и по-вероятно, ако ще вкарва бюджет, той да е същият като тези бюджети от последните 5 години, даже по-лош, тогава ще съм от хората, които ще казват, че няма нужда служебно правителство и отиващ си парламент да гласуват "сватбарски бюджет“, който ще направи държавата само по-лоша от преди това", каза още той.
Според бившият вицепремиер Николай Василев задачите пред служебното правителство включват стартирани концесионни процедури за магистрали, летища, пристанища, ВиК обекти, държавните фирми да се листват на борсата, да се започнат реформи във всяка сфера, в абсолютно всички министерства и сектори.
Що се отнася до това дали служебното правителство да подготви бюджет за 2026 година, защото много публични организации предупреждават, че са пред фалит, Василев коментира:
Какво му е малкото на бюджета от 2025 година? На кого не му стигат парите? Къде му се вижда края на това нещо? Ще ви кажа къде – краят му се вижда във фалита на държавата. Така беше при Виденов. Само да ви припомня, че при Виденов, имаше най-голямото обедняване в историята за последните 100 години на нацията. Така че аз не споделям мнението на каквито ще да са организации или други, че искали още повече пари от 2025 година. За мен понякога човек трябва да е благодарен и доволен от това, което има, след като наричам бюджетите от последните години разхитителни и прахоснически, а не че на някого не му стигали парите. Друг е въпросът, че когато парите са прекалено много и се раздават напосоки, те се пилеят. Пари има много, но не за там, закъдето трябва, а отиват за други сфери.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 139
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
ИЗПРАТИ НОВИНА
