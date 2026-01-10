ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Николай Василев: Цялото общество се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:08Коментари (0)964
© NOVA
"В моето ежедневие не виждам тези проблеми с еврото, но е важно да видим какво се случва в цялата страна“. Така икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев коментира първите седмици от въвеждането на еврото  у нас. 

По думите му сътресенията са временни и "след няколко седмици на технически въпроси ще бъдат забравени“ и България просто минава през преход, който вече е преживян и в други държави. "В Хърватия, когато въведоха еврото, не всички банкомати бяха настроени. В България това вече е направено. След месец-два ще работим спокойно- само с евро“, прогнозира пред NOVA той. 

Василев коментира и темата за цените, която остава най-чувствителната. Той призна, че има отделни случаи на некоректно поведение, но ги определи като изключения. "Говорим за над 100 хиляди търговски обекта и стотици хиляди стоки. Ще виждаме репортажи за 10-20 случая, но това не е цялата картина“, подчерта той. 

И напомни, че в условия на пазарна икономика цените се определят от конкуренцията, а не от административен натиск. "Всеки търговец може да продава на каквато цена иска, а всеки потребител може да избере дали и къде да купува. Опасност има само, ако конкуренцията се превърне в картел, но няма доказателства, че това се случва масово“, категоричен е икономистът. 

Василев критикува фокуса единствено върху поскъпванията на стоки и услуги. "Българското общество не се състои само от социално слаби потребители, които се интересуват от стотинката на градския транспорт в Бургас. Има и производители, износители-вносители, търговци", припомни той и посочи пример - никой не говори, че производителите на месо у нас страдат, заради спада на цените на свинското месо в Европа с 20-30%.

"Ако цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени. Няма ли други проблеми в обществото?“, попита той. 

По думите му истинските предизвикателства са другаде – демографската криза, раздутата администрация, липсата на инфраструктурни проекти с частен капитал и слабото говорене за чуждестранни инвестиции. "От десетилетия всички обещават, но решения няма“, припомни бившият вицепремиер. 

В същото време той посочва и позитивите от еврозоната: "България е сред световните рекордьори по ръст на борсата – около 14% за дни и близо 40% от обявяването на приемането на еврото. Това носи по-висок международен авторитет, престиж и по-добър имидж за страната ни“.

На въпрос кога хората ще усетят реално ползите от влизането ни в еврозоната Василев посочи, че: "Последните години заплатите растат средно с около 13% годишно и винаги по-бързо от инфлацията. И тази година няма основание за сериозна инфлационна вълна. България всяка година малко се приближава до средноевропейските нива“, категоричен е той. 

Бившият вицепремиер разкритикува поредицата от избори и служебни кабинети. "Бъдещето на нацията не е в безкраен низ от кратки и служебни правителства“, заяви той.

И настоя за редовен кабинет с пълен мандат и реформи, дори и на широка политическа основа: "Хаосът от последните години не води до нищо добро. Във всички сектори сме затънали. Ключът е ясен - политически мандат за промени, включително дълбоки реформи в публичния сектор и по-дисциплиниран бюджет".


Още по темата: общо новини по темата: 1739
10.01.2026 Клиентка на голяма верига: Това законно ли е?
10.01.2026 Карадимов: Предварителните апокалиптични прогнози не се сбъднаха
10.01.2026 Продавачка скастри пловдивчанин: Плащаш с левове, връщам левове!
10.01.2026 Внимавайте, когато ви изсипят шепа ресто в магазина
10.01.2026 Габриела Руменова за превалутирането: Освен че има такса за теглене, в много случаи има и процент от сумата, която остава за банката
10.01.2026 Днес много от банките ще работят извънредно
предишна страница [ 1/290 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Карадимов: Предварителните апокалиптични прогнози не се сбъднаха
11:16 / 10.01.2026
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа
10:04 / 10.01.2026
Само в един град е измерена отрицателна температура
08:54 / 10.01.2026
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва оказването на...
10:05 / 10.01.2026
БСП избира новото си ръководство
08:31 / 10.01.2026
Внимавайте, когато ви изсипят шепа ресто в магазина
08:55 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
22:33 / 08.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
10:40 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив през 2025 година
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: