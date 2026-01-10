Николай Василев: Цялото общество се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки

© NOVA "В моето ежедневие не виждам тези проблеми с еврото, но е важно да видим какво се случва в цялата страна“. Така икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев коментира първите седмици от въвеждането на еврото у нас.



По думите му сътресенията са временни и "след няколко седмици на технически въпроси ще бъдат забравени“ и България просто минава през преход, който вече е преживян и в други държави. "В Хърватия, когато въведоха еврото, не всички банкомати бяха настроени. В България това вече е направено. След месец-два ще работим спокойно- само с евро“, прогнозира пред NOVA той.



Василев коментира и темата за цените, която остава най-чувствителната. Той призна, че има отделни случаи на некоректно поведение, но ги определи като изключения. "Говорим за над 100 хиляди търговски обекта и стотици хиляди стоки. Ще виждаме репортажи за 10-20 случая, но това не е цялата картина“, подчерта той.



И напомни, че в условия на пазарна икономика цените се определят от конкуренцията, а не от административен натиск. "Всеки търговец може да продава на каквато цена иска, а всеки потребител може да избере дали и къде да купува. Опасност има само, ако конкуренцията се превърне в картел, но няма доказателства, че това се случва масово“, категоричен е икономистът.



Василев критикува фокуса единствено върху поскъпванията на стоки и услуги. "Българското общество не се състои само от социално слаби потребители, които се интересуват от стотинката на градския транспорт в Бургас. Има и производители, износители-вносители, търговци", припомни той и посочи пример - никой не говори, че производителите на месо у нас страдат, заради спада на цените на свинското месо в Европа с 20-30%.



"Ако цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени. Няма ли други проблеми в обществото?“, попита той.



По думите му истинските предизвикателства са другаде – демографската криза, раздутата администрация, липсата на инфраструктурни проекти с частен капитал и слабото говорене за чуждестранни инвестиции. "От десетилетия всички обещават, но решения няма“, припомни бившият вицепремиер.



В същото време той посочва и позитивите от еврозоната: "България е сред световните рекордьори по ръст на борсата – около 14% за дни и близо 40% от обявяването на приемането на еврото. Това носи по-висок международен авторитет, престиж и по-добър имидж за страната ни“.



На въпрос кога хората ще усетят реално ползите от влизането ни в еврозоната Василев посочи, че: "Последните години заплатите растат средно с около 13% годишно и винаги по-бързо от инфлацията. И тази година няма основание за сериозна инфлационна вълна. България всяка година малко се приближава до средноевропейските нива“, категоричен е той.



Бившият вицепремиер разкритикува поредицата от избори и служебни кабинети. "Бъдещето на нацията не е в безкраен низ от кратки и служебни правителства“, заяви той.



И настоя за редовен кабинет с пълен мандат и реформи, дори и на широка политическа основа: "Хаосът от последните години не води до нищо добро. Във всички сектори сме затънали. Ключът е ясен - политически мандат за промени, включително дълбоки реформи в публичния сектор и по-дисциплиниран бюджет".