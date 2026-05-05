Николай Попов, бащата на трагично загиналата в катастрофа с тир Сияна, излезе с емоционална позиция в социалните мрежи в защита на Волен Сидеров, след като в медийното пространство се появиха кадри с бившия лидер на "Атака“, на които той е пиян и в безпомощно състояние лежи на тротоара. Попов призова за проява на елементарна човечност и спиране на подигравките, подчертавайки, че познава Сидеров лично и го смята за изключително ерудирана личност.

В своя пост Николай Попов уточнява, че няма общи политически обвързаности със Сидеров или неговата партия, видя Plovdiv24.bg. Той сподели преките си впечатления от политика, като го описва като интелигентен и начетен човек, с когото разговорите по различни теми винаги са били удоволствие, макар да не са се виждали от доста години.

"За тези, които не го познават – макар и краен, странен, даже хулиган той е изключително интелигентен и начетен човек. Разговорите по различни теми с него са удоволствие. Обичам да общувам с интелигентни хора. Не съм го виждал от доста години.", споделя Попов.

Повод за реакцията му е вълната от негативни коментари и иронични публикации, които заляха интернет след инцидента. Попов определя поведението на потребителите като "гавра“ и припомня стария принцип, че на паднал човек не се посяга, а се помага. Според него не е човешко да се отправят обиди, без да се знае дали на лицето не му е прилошало или не страда от здравословен проблем.

"Паднал човек не се рита, не се обижда – на него му се подава ръка.", коментира бащата на Сияна.

Николай Попов подчертава, че дори Сидеров да е бил в нетрезво състояние, това е негово лично право, тъй като не е управлявал автомобил, а се е движил като пешеходец: "Дори да е пиян – негово лично право е. Не е бил с кола, вървял е по улицата. Не го съдете."

Той споделя личната си житейска философия – никога да не подминава човек в беда на улицата, независимо дали му е познат или не, и призова обществеността да спре да съди прибързано.