Волен Сидеров бе заснет да лежи мъртвопиян в центъра на София. Той дори бе прибран от линейка.

В центъра на София, в градинката срещу Министерството на отбраната, политикът и бивш депутат Волен Сидеров бе забелязан в безпомощно състояние. Репортер на Булфото и случайно минаващи младежи помогнаха на Волен да влезе в медицинския автомобил, за да му се окаже помощ.

Според очевидци той е употребил алкохол и е бил неадекватен.