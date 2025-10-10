ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Попов: Делото е на път да отиде в кофата
Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата. Такава е и искането на защита му. Да бъдат приети за нищожни всички действия по разследването извършени от НслС. В това число експертизата, установяваща наличието на наркотици в кръвта му.
Очаквам подобно развитие и по делото за смъртта на Сияна……
Поредният убиец се получава да излезе сух. Когато политиката навлезе в съдебната зала на резултатите са налице. Политическите битки в съдебната система не са в интерес на справедливостта. Никога.
Галина Захарова- председател на ВКС? Ще поемете ли отговорност?
