ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Невиждана истерия и безумни опашки пред магазините в България!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00Коментари (0)852
©
Продажбите на новите модели iPhone 17 стартираха на 19 септември, като по традиция пред магазините в България и по света се извиха дълги опашки. Феноменът се повтаря всяка година, въпреки че мнозина смятат цените за прекалено високи, а подобренията - минимални.

В социалните мрежи коментарите за цените в България веднага станаха вирусни. Например, новият iPhone Air струва 3340 лв. в България, докато в Германия цената му е 1190 евро (около 2330 лв.), а в САЩ - 999 долара (около 1830 лв.). В допълнение, в чужбина клиентите получават значителни отстъпки при връщане на стар модел. Потребители са възмутени от разликата и отбелязват, че "в по-бедните икономики си мега прецакан“.

Въпреки високите цени, опашките пред магазините на iSTYLE и търговските вериги не намаляват. Един от клиентите в София споделя, че обновява телефона си всяка година, защото Apple винаги добавя нещо ново.

  

Експерти от технологичния сектор коментират, че новите модели предлагат по-скоро еволюционни, отколкото революционни промени. iPhone 17 има леко увеличен дисплей с ProMotion и нов чип A19, докато най-голям интерес предизвиква iPhone Air, който е най-тънкият iPhone досега. Според критиците, тази характеристика е по-скоро естетическа, отколкото практична.

Психолози обясняват феномена с желанието за принадлежност към общност и показване на статус. Тази практика е част от внимателно изградената маркетингова стратегия на Apple за създаване на изкуствен дефицит и ажиотаж около продуктите.

За тези, които не са направили предварителна поръчка, чакането може да продължи със седмици. От българските мобилни оператори също съобщават за ограничени количества, което поддържа напрежението сред клиентите.

Независимо от критиките и цените, Apple отново успява да превърне пускането на нов продукт в социално събитие, генерирайки масова истерия.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Сериозни ограничения по магистрала АМ "Тракия"
08:22 / 20.09.2025
Знаете ли кои ваксини се заплащат от НЗОК?
08:23 / 20.09.2025
България с остра позиция след нахлуването на руски военни самолет...
08:26 / 20.09.2025
Хора с редки имена празнуват днес
08:17 / 20.09.2025
Днес ще се радваме на много слънце и летни температури
08:21 / 20.09.2025
Експерт: Пазарът не е в балон и жилищата не са надценени
22:58 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Лято 2025
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: