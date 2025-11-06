ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Неприятно време ни очаква в петък
Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България от североизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 6°, максималните - между 11° и 16°, в София - около 12°.
В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд. По най-високите части на Западна Стара планина и Рила дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 15°-18°. Температурата на морската вода е от 15° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместн...
15:07 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в Б...
12:43 / 06.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-вис...
12:00 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Симеон Матев: Тази "супербуря на века" може да отпуши процеси, ко...
12:52 / 06.11.2025
За "Добър ден" в аптеката ни искат 50 лева
11:32 / 06.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS