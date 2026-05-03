Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт предупредителен код за опасност от образуване на слани в ранните сутрешни часове в понеделник, 4 май, в 14 области от страната.

Предупреждението се отнася за областите, или части от тях: София-град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен и Добрич.

През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите западни полета до минус 2° – минус 3°.

Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България - умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Северозападна България между 21° и 24°.

Прогнозата за Пловдив е за минимална температура от 3 градуса и максимална от 19.