© Красивата блондинка захвърли всички задръжки и се впусна в неспирен купон. Тя побърза да сподели със своите виртуални приятели в социалните мрежи как си прекарва, но някои от тях бяха меко казано шокирани от нейното фриволно поведение.



От споделено от нея видео виждаме как танцува с непознати кубинци на сцената на тамошен клуб. Трифонова се е барнала в ултра къса рокля, с която приковава вниманието на мига. Танцувалните й умения успяха да изненадат дори най-близките й.



"Хората се отпускат наистина, когато са далеч от родината и няма шанс да срещнат познати очи. Явно и Натали е усетила тази свобода да се отпусне докрай и определено й се получава. Видимо се забавлява. Едва ли в България би си позволила да се качи така на сцената на някой клуб и да се кълчи по този начин", размишляват нейни почитатели.



View this post on Instagram #cubanwaytodoit 💃 A post shared by Natali Trifonova (@natalitrifonova) on Nov 7, 2019 at 8:37pm PST

Натали Трифонова върти дупе в ултракъса поличка