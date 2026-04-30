Към 31 декември 2025 г. населението на България е 6 423 207 души. В сравнение с 2024 г. населението на страната намалява с 14 153 души, или с 0.22%. Мъжете са 3 088 245 (48.1%), а жените - 3 334 962 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

В края на 2025 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 557 851, или 24.3% от населението на страната. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.6%), Смолян (31.1%) и Габрово (30.8%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 19.2% и Варна - 21.7%.

Към 31.12.2025 г. децата до 15 години в страната са 891 674, или 13.9% от общия брой на населението. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.7% и Ямбол - 15.2% от населението на областта, а най-нисък - в област Смолян - 10.0% и Видин 11.4%.

Общият коефициент на възрастова зависимост е 61.6%. Най-ниска е стойността му в София (столица) - 50.9%, а най-висока - в област Видин - 75.4%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45.4 години в края на 2025 година. Средната възраст на населението в градовете е 44.6 години, а в селата - 47.7 години, съобщиха от НСИ.

Plovdiv24.bg припомня, че последното преброяване на населението на България се проведе през 2021 г. Тогава то показа, че българското население се е стопило до 6 519 789 души.