Наркоман подкара "Порше"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:56
На улица в Септември местни криминалисти спрели за проверка джип "Порше“. У 20-годишен пътник във возилото органите на реда открили неголямо количество синтетичен канабиноид. 36-годишният водач на автомобила също бил тестван с дрегер, като пробата му за употреба на наркотици се оказала положителна.

На кръстовище в Пазарджик екипи на полицейското управление проверили "Мерцедес“ с водач 32-годишен жител на Септември. Оказало се, че мъжът е зад волана също под въздействие на дрога.







