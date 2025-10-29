Наркоман подкара "Порше"

© На улица в Септември местни криминалисти спрели за проверка джип "Порше“. У 20-годишен пътник във возилото органите на реда открили неголямо количество синтетичен канабиноид. 36-годишният водач на автомобила също бил тестван с дрегер, като пробата му за употреба на наркотици се оказала положителна.



На кръстовище в Пазарджик екипи на полицейското управление проверили "Мерцедес“ с водач 32-годишен жител на Септември. Оказало се, че мъжът е зад волана също под въздействие на дрога.