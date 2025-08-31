ЗАРЕЖДАНЕ...
|Напрежението в Сопот ескалира, дъждът не спря протестиращите
След преговори с полицията и с един от пътниците в автомобила, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се отмести и позволи на автомобила да влезе в завода.
Припомняме, че днес Сопот се превърна в арена на протест, организиран от "Възраждане“, срещу визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Пред портала на Вазовските машиностроителни заводи се събраха народни представители от политическата организация, симпатизанти на "Възраждане“, както и граждани, които не желаят чуждото европейско присъствие в България.
Привърженици на партия "Величие" също са се включили в протеста пред ВМЗ- Сопот.
Дъждът не спря протестиращите.
