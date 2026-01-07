ИЗПРАТИ НОВИНА
Нанесени са сериозни щети на инфраструктурата в Община Крумовград
Автор: Теодора Патронова 16:03
© Facebook
Положението в община Крумовград остава тревожно след обилните валежи снощи и обявения червен код за опасно време за четвъртък. Над 65 л/кв.м са падналите количества дъжд в района, продължава да вали и в момента. Това написа във Facebook областният управител на Кърджали Никола Чанев.

"Река Крумовица рязко е повишила нивото си. Няма бедстващи хора, но са нанесени сериозни щети на инфраструктурата - скъсани пътни връзки, нарушена асфалтова настилка, наводнени жилищни сгради, земеделски земи и помпени станции. Преустановено е водоподаването в Крумовград и 24 населени места в общините Крумовград и Момчилград", съобщи той.

"В чертите на Крумовград водите на реката застрашиха да залеят мост на републикански път, който свързва града с болницата, Спешна помощ и пожарната, но към момента нивото е спаднало. Миналата година заедно с общината разчистихме коритото на реката в същия участък, което предотврати заливането на моста. До края на работния ден Кризисният щаб ще вземе решение дали да обяви бедствено положение на част от територията на общината. Започва описване на пораженията по населени места. За утре червен код е обявен и за община Кирково. Язовирът в село Тихомир е на метър от преливния ръб", добави Чанев.



Статистика: