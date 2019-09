Намериха изчезналата българка в Солун, жива и здрава е!

© Младата жена, която според полицейския бюлетин бе изчезнала от 17 август в района на Евосмос, Солун, е намерена и е добре, съобщава в. "Труд".



По обяд на 06 септември, няколко часа след активиране на търсенето на социалния сигнал Silver Alert постъпи обаждане, че е открита скитаща се из центъра на Солун от 23-годишен младеж, който е доброволец-издирвач.



Plovdiv24.bg припомня, че според информация от личния ѝ профил във Фейсбук, младата жена е от София, но живее в Солун. За последно е била активна в социалната мрежа на 28 юли, когато е публикувала рисунка на малкото си куче. Под публикацията пък е написала на английски: And everything it`s ok (И всичко е наред).