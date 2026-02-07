ИЗПРАТИ НОВИНА
Намаляме консумацията на плодове и зеленчуци заради ръст в цените
Автор: Теодора Патронова 16:41
©
Ръст на цените на плодовете и зеленчуците отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в бюлетина си, отчел резултати в рамките на 2 - 6 февруари. Цените на някои основни хранителни стоки също са скочили.

Най-скъпо на пазара е зелето - с 22,64 на сто до 0,52 евро за килограм. При зеленчуците има ръст в цената и на тиквичките - с 21,78 на сто до 2,55 евро за килограм. Краставиците също ще ни излязат повече - с 10,48 на сто до 2,51 евро за килограм, а картофите - с 8 на сто до 0,54 евро за килограм. По-висока е цената на морковите - с 1,35 на сто до 0,60 евро за килограм. Значително по-висока е и цената на чушките, като червените чушки са по-скъпи от зелените. На пазара зелените ще ни излязат с 16,31 на сто нагоре до 2,51 евро за килограм, а червените - с 9,77 на сто до 2,45 евро за кг. 

Единствено по-евтини са кромидът - с 12,24 на сто до 0,43 евро за килограм, и доматите - с 3,43 на сто до 1,86 евро за кг.

За съжаление, ръст в цените се наблюдава при всички плодове. Най-голям е при бананите, които са с 9,4 на сто нагоре до 1,56 евро за килограм. Скъпи са и лимоните, които са с 5,93 на сто и се търгуват по 1,75 евро за килограм. Повишили са се също цените на портокалите - с 3,81 на сто до 1,20 евро за кг. Ябълките - с 3,79 на сто до 1,15 евро за килограм, и мандарините - с 3,69 до 1,35 евро за килограм.

По-евтино от миналата седмица е киселото мляко 3% и над масленост с 4,01 на сто се продава по 0,67 евро за кофичка от 400 гр. Прясното мляко също е с по-ниска цена - с 2,91 на сто до 1,20 евро за литър. Повишила се е цената на кравето сирене с 1,82 на сто до 6,26 евро за килограм. За сметка на това кашкавалът тип "Витоша" е по-евтин с 0,5 на сто до 9,60 евро за килограм. Кравето масло ще ни излезе по-малко евро с 2,04 на сто - 1,63 евро за брой. 

По-ниски е цената на ориза и брашното тип 500 - оризът е спаднал с  0,85 на сто надолу до 1,64 евро за килограм, а брашното - с 3,15 на сто до 0,80 евро за килограм. По-скъпо е обаче олиото с 2,14 на сто до 1,72 евро за литър и захарта - с 0,65 на сто до 0,93 евро за килограм. Зрелият фосул е по-евтин с 0,56 на сто до 2,15 евро за кг. Лещата също ще ни излезе по-икономично - с  1,55 на сто до 2,10 евро за килограм.

Ядем по-евтино замразено пилешко месо с 0,73 на сто до 3,54 евро за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 2,8 на сто и се продават по 0,22 евро за брой на едро.


