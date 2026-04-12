Спекула или пазарна логика? Докато в Северозапада се готвят за зимнина и ракия, цените на зелените джанки в интернет достигнаха абсурдните 45 евро за килограм.

Социалните мрежи буквално "прегряха“ през последната седмица след сигнали за главозамайващи цени на един от най-обикновените плодове по нашите ширини – джанката. Въпреки че зеленият плод не фигурира в официалните потребителски кошници, за жителите на Северозападна България той е незаменим за подкиселяване на ястия и за приготвяне на домашна ракия.

Проверка по пазарите и борсите показва огромна ножица в ценообразуването. Мариана Кандова, търговец с дългогодишен опит, сподели пред NOVA, че на големите борси в страната в момента зелени джанки почти липсват. В същото време Ангел Петров от село Три кладенци сигнализира, че в интернет пространството цените варират от 45 до стряскащите 80 евро за килограм.

На фона на тези суми, някои местни търговци обещават по-разумни нива от около 5 евро (близо 10 лева) за килограм, но признават, че наличността е силно ограничена.

Основните фактори за високите цени в момента са два - плодовете идват от по-топли страни, докато българската продукция все още не е готова и това че непредвидимото време и синоптичната обстановка пряко влияят на реколтата и логистиката.

Търговците припомнят, че подобен сценарий вече се разигра с ягодите, чиято цена достигна между 15 и 20 евро на борсите.

Хората от Северозапада вече гледат със страх към предстоящия сезон на черешите. Опасенията от спекула се засилват след регистриран случай на продажба на череши за рекордните 267 лева за килограм. Надеждата на потребителите остава в появата на родното производство, което традиционно балансира пазара и сваля цените до по-поносими нива.