Най-евтините опции за зимна ваканция: Сърбия, Гърция и Турция за под 1000 лв. на човек
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:11
©
Възходящата ценова линия на пакетните почивки ще се запази до края на годината и началото на следващата, и се очаква те да поскъпнат с не повече от 10 - 15 на сто.

Това каза в интервю за БТА Павлина Илиева, председател на Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ). Мисля, че благоразумието на колегите от бранша ще надделее, защото ако ние сме доста по-различни от европейския пазар, то не бихме могли да бъдем продаваеми, така че пазарът винаги ще определя цената, коментира председателят на ОБТ.

Илиева бе потърсена за коментар във връзка с последни данни на Евростат, според които цените на пакетните почивки за потребителите в Европейския съюз през август са били с 2,5 на сто по-високи спрямо същия месец на 2024 г. Най-голямото увеличение на цените на закупените пакети е отчетено в Естония, където цените са се повишили с 39,5 на сто спрямо август 2024 г., следвана от България с ръст от 23 на сто и Дания - 12 на сто, съобщи още Евростат. Цените на почивките в рамките на страната ни са нараснали с 25,2 на сто през август (ръст спрямо юли с 0,2 пр. п.), а тези на международните почивки - с 20,2 на сто (ръст спрямо отчетения годишен темп през юли от 21,6 на сто.)

Председателят на ОБТ коментира повишаването на цените у нас, като посочи, че това се наблюдава не само в България, но и във всички околни страни, с които бихме могли да се сравняваме, като отбеляза, че и в Турция, и в Гърция цените са по-високи от миналата година. Причините са свързани с увеличените енергийни разходи, намаляващия брой туристи, посочи Илиева, а конкретно за България с липсата на единна политика за развитието на отрасъла, както и изоставането в инфраструктурата и единната визия за страната в международен мащаб. Тя каза, че поскъпването на пакетните почивки от началото на годината до август е между 10 и 15 процента. Мисля, че това е стандартното увеличение на цените и не бих казала, че е нещо фрапантно и доста по-сериозно в сравнение с това, което всяка година се случва, коментира председателят на ОБТ.

Илиева не изключи ефект върху цените да има и предстоящото членство на страната в еврозоната. Може би тази година заради предстоящото членство виждаме, че всеки месец основните цени на продуктите се покачват и то доста сериозно и това допринася за покачване и на общата цена, но то не надскача повече от 10 до 15 процента, което може да се каже, че е стандартно и годишно актуализиране на цените, отбеляза Илиева. Тя напомни, че пакетните почивки са на цени от миналата година, защото са продадени по ранни резервации - декември-януари, и допълни, че те трудно биха могли да се актуализират с действителните им августовски стойности. Тези стойности ще бъдат платени само от туристи, направили покупки в последния момент.

Българинът запазва нагласите си да има минимум две почивки през годината - лятна и зимна, коментира председателят на ОБТ и допълни, че промяна има само в избора къде ще прекараме зимната ваканция и това вече става не само на планина. Продажбата на зимните почивки стартира още летния сезон и далечните по-топли дестинации започнаха да се резервират още от юли-август. Текат и записванията, които стартираха от този месец, за следващото лято, посочи председателят на ОБТ. Към момента не се отчита особен ръст на записванията спрямо същия период на миналата година, по-скоро тенденцията е за запазване на традиционните равнища, допълни Илиева.

Насред туристическия сезон - напрежение за заплати на морските ни летища

Повечето от пътуващите ни по този начин сънародници могат да се определят в групата на така наречените професионални туристи и процентно всяка година техният брой нараства, достигайки около 18 - 20 на сто от пътуващите българи, отбеляза председателят на ОБТ. За този тип туристи е ясно, че ранната резервация води до най-ниската цена за желаното за посещение място, като се изключат офертите в последната минута, но пък тези предложения никога не са това, което желаем, а това, което е останало, допълни Илиева.

По традиция за Коледа и Нова година най-предпочитани от българите са топлите дестинации. Европейските дестинации са по-атрактивни за времето преди Коледа за посещение на тематичните базари, а на самата Коледа процентът на хората, които избират да пътуват, е съвсем малък заради традицията за събиране на семейството при посрещането на този празник.

По тази причина според председателя на ОБТ зимните пътувания на българите по-скоро са в Европа или до много далечни дестинации, обхващащи периода на двата празника. Специално за посрещането на Нова година традиционни са пътуванията до Турция, Гърция, а далечните дестинации със сериозно предимство са Дубай, Египет, Тунис, круизните пътувания в Карибския басейн.

Ужасяващо чакане за лифта в Банско: опашките блокират съседните улици

Промените в нагласите за пътувания на българите в чужбина започнаха да стават видими особено след ковид кризата в полза на далечните дестинации, които започват да се превръщат в масов туристически продукт, коментира председателят на ОБТ. Като цяло за българите Азия винаги е била предпочитана за пътуване, а Виетнам, Камбоджа, Тайланд, Бали, Малдивите са сред желаните от сънародниците ни места за новогодишните празници.

Най-близките до България дестинации, достъпни с автобусно пътуване, са Сърбия, Гърция и Турция и те се очертават като най-бюджетни за посрещането на зимните празници с цени от 600 - 700 лева до 1000 лева на човек. При дестинациите със самолетно пътуване една седмица на човек за новогодишните празници излиза между 1800 лева до 2200 лева, карибски круиз - между 4500 лева - 5000 лева, а към Дубай - около 3000 лева за 8 нощувки с храна и самолетен билет.

Според председателя на ОБТ промените в Закона за туризма, с които се въвежда Гаранционен фонд в защита на потребителите и на бранша, разгледани от ресорната парламентарна комисия през септември, се нуждаят от сериозно прецизиране. Няма как да плаща бизнесът за едно и също нещо два пъти - да застраховаме туриста в Гаранционен фонд, и да си плащаме и туроператорска застраховка, защото това естествено ще рефлектира върху цената на крайния клиент, коментира Илиева и посочи, че браншът настоява за отпадането на втората застраховка.

Друг проблем, който остава нерешен с нормативните промени, е борбата със сивата икономика в туризма в България. В момента тя е в своя апогей, но няма инструмент или желание от страна на властта да започне да се бори с този проблем, коментира председателят на ОБТ.

Надяваме се на здрав разум на държавата, която да осъзнава и да няма очаквания, че бизнесът ще плаща в Гаранционния фонд и ще бъде изряден, при положение, че не е осигурена адекватна среда за работа, допълни Илиева. За целта според нея е необходимо в закона да се разпише таксата за участието в Гаранционния фонд на туроператора да е на базата на всеки договор с клиент, а не както е в предложения текст върху оборота, защото винаги има възможност някои от показателите му да се променят и той да не е реалният.

Даваме 2,4 милиона за "масирана реклама" на зимен "автомобилен" туризъм

Това обаче е само едната страна на проблема, изтъкна Илиева и посочи, че за ефективната борба с незаконния бизнес е необходимо подобна дейност да бъде криминализирана с промените в Закона за туризма с изменения и в Наказателния кодекс.

"Нашият мотив за това искане са особено големите размери на сумите, които заплащат измамените потребители на мними фирми. За да се пресече тази порочна практика и да се защитят българските потребители, трябва твърда политика и силна политическа воля. Големият въпрос е дали управляващите в момента ги имат", посочи председателят на ОБТ. Тя изтъкна и необходимостта от разписването в ресорния закон на създаването на контролен междуинституционален орган в туризма.

В състава му трябва да има представители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - за проверка на наземния транспорт, Комисията за защита на потребителите, Икономическа полиция, Министерството на туризма.  



