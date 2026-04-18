След миналогодишните студове, които оставиха пазарите на пролетно плодове празни, тази година се очертава изключително силен сезон за българските череши. В Кюстендилско – традиционната "овощна градина на България“ – дърветата вече са в пълен цъфтеж, а климатичните условия до момента дават сериозна заявка за богато плодородие.

Науката в помощ на фермерите

За да се справят с капризите на времето, учените от Института по земеделие в Кюстендил залагат на нови, устойчиви сортове. Процесът по селекция е дълъг, но резултатите вече са налице. В момента нови хибриди се тестват в 11 региона на страната, за да се гарантира, че ще издържат на резки температурни колебания, предава Nova.

Сортът "Стефания“ – защитата срещу студа

Един от най-перспективните сортове за този сезон е "Стефания“. Характерното за него е по-късното развитие, което му помага да "излъже“ късните пролетни мразове. Докато масовите сортове могат да пострадат при температури от минус 2–3 градуса, "Стефания“ остава защитена и гарантира реколта дори при неблагоприятна пролет.

Очаквания за свръхпроизводство

Благоприятната зима е позволила на дърветата да заложат голям брой плодни пъпки. Експертите дори предупреждават за възможно свръхпроизводство при определени сортове. Това е добра новина за потребителите, тъй като изобилието на пазара обикновено води до по-достъпни цени.