Общо 1026 овце не са открити при проверка на четири животновъдни ферми в общините Смолян и Чепеларе, показва инспекция на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Животните са били регистрирани във ВетИС – електронната система за контрол на животните, и за тях са получавани субсидии и са били отпускани пасища.

При проверките на място в стопанства в град Смолян, две ферми в с. Полковник Серафимово и една в с. Забърдо инспекторите не са открили нито едно животно, въпреки че по документи те съществуват в системата.

Според данните във ВетИС само дни преди проверките 514 от "виртуалните“ овце дори са били отчетени като ваксинирани срещу болестта "Син език“.

И четирите ферми са имали договор за ветеринарномедицинско обслужване с един и същ ветеринарен лекар, чийто договор с Областната дирекция по безопасност на храните в Смолян вече е прекратен.

При контакт със собственика на стопанствата той първоначално е заявил, че животните са преместени в Хасковска област, но без необходимите уведомления и документи. По-късно е сменил версията си, като е твърдял, че овцете са били заклани, също без каквито и да било документи за транспорт или клане.

В резултат всички животни са заличени от системата ВетИС. На собствениците предстои да бъдат съставени актове, а данните от проверките ще бъдат предадени на други институции за последващи санкции и разследване.