Националната мрежа за децата излезе с официална позиция по случая "Петрохан"
Автор: Велизара Ангелова 14:47
©
И Националната мрежа за децата излезе с официална позиция по случая "Петрохан", в която изразява съболезнования към близките на жертвите, но и призовава за отговорен обществен разговор, насочен към защита на психичното здраве на децата и подкрепа за семействата.

Представяме Ви пълното писмо на Национална мрежа за децата: 

В последните дни обществото ни е разтърсено от тежка трагедия, при която бяха отнети човешки животи, сред тях и детски. Национална мрежа за децата (НМД) изказва най-искрени съболезнования към близките на жертвите. Болката и шокът са естествена реакция.

С нас се свързаха десетки родители, млади хора и организации, в търсене на

обяснение за трагедията и в не по-малка степен разтревожени от публичния разговор по темата. Защото именно в такива моменти начинът, по който говорим, има особено значение.

Случаят "Петрохан“ показа два дълбоки проблема, които стоят пред нас.

Първият е свързан с нашата неспособност като възрастни да изградим достатъчно работещи системи за подкрепа на децата и родителите. Липсват достъпни услуги за деца с проблемно поведение или зависимости, липсва достатъчна превенция на тормоза – физически, психически и сексуален, липсва доверие в институциите. Когато семействата, училищата и общностите остават сами в трудна ситуация, рискът нараства.

Вторият проблем е начинът, по който говорим. В публичното пространство се

използва сензационен, често вулгарен и безотговорен език. Правят се прибързани хипотези, създават се внушения, произвежда се страх. Политическото надвикване допълнително изостря тона. Всичко това се случва, без да се мисли за психичното здраве на обществото и най-вече на децата.

Децата гледат новините. Децата слушат разговорите ни. Децата усещат тревожността в обществото. Езикът, който използваме, не само информира – той създава усещане за сигурност или несигурност, за доверие или страх. Когато фактите все още не са напълно изяснени, прибързаните хипотези и драматичните интерпретации причиняват допълнителна вреда.

Още по-тревожно е, когато без доказателства се дискредитират професионалисти, социални услуги и организации, които ежедневно работят в подкрепа на деца и семейства. Отговорното говорене не означава премълчаване. Означава уважение към фактите, към пострадалите и към психичното здраве на обществото ни.

Ние от Национална мрежа за децата, на базата на опита от всекидневната ни

дейност, споделяме следните насоки, които всеки родител и професионалист може да използва при общуване с децата, за да се запази психичното им здраве при подобни тежки сътресения в обществото:

- Това е тежка трагедия. Но не е необходимо да се използват силни и плашещи

формулировки, нито да се внушава, че светът е повсеместно опасно място.

- Посланието към децата трябва да бъде ясно – те не са безпомощни, а

възрастните носят отговорност да ги пазят и подкрепят.

- Децата трябва да бъдат насърчавани да търсят помощ и да бъдат бдителни за собствената си безопасност.

- Целта не е да се произвежда страх, а да се създава пространство за

разбиране, подкрепа и решения, на базата на факти, без спекулации.

- Децата имат нужда да видят възрастни, които действат спокойно, отговорно и солидарно – не възрастни, които усилват страха.

- В България съществуват механизми за подкрепа – институции, училищни

психолози, лицензирани социални услуги, телефонни линии като 116 111 за

деца, 124 123 в случай на онлайн тормоз и 112 при спешност.

Подкопаването на доверието в тях без основание създава допълнителна несигурност. Трагедиите разклащат обществото, но начинът, по който реагираме, показва неговата зрелост. Свободата на словото е основна ценност на демократичното общество. С нея обаче върви и отговорността към най-уязвимите – децата. Нека в този труден момент покажем, че можем да говорим за трагедията с човечност, достойнство и професионална етика.


13.02.2026 И от BBC се впечатлиха от случая "Петрохан-Околчица"
13.02.2026 МВР призна, че Ивайло Калушев им е предоставил Airsoft оборудване
13.02.2026 Появи се снимка на трите трупа от "Петрохан", с различни дрехи са от онези на видеото
13.02.2026 Мирчев: Групата от Петрохан е участвала в официални тактически учения съвместно с полицейски подразделения
13.02.2026 Прокуратурата изпрати материали за случая "Петрохан-Околчица" в Народното събрание
13.02.2026 Министър: В това частно училище се е плащало децата да не ходят на училище
Актриса: Това училище направо ми взе акъла, не съм виждала такова...
14:31 / 13.02.2026
14:31 / 13.02.2026
Пожар в Окръжната следствена служба във Враца, изгоря шкаф с доку...
13:00 / 13.02.2026
13:00 / 13.02.2026
Японка: Бях шокирана, че чалгата е толкова яка музика без логика
12:28 / 13.02.2026
12:28 / 13.02.2026
Безплатни защитни покрития за зъби вече и за децата на 9 г.
12:32 / 13.02.2026
12:32 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 м...
12:07 / 13.02.2026
12:07 / 13.02.2026
Проблем на пазара на труда, голяма част от компаниите не намират ...
11:36 / 13.02.2026
11:36 / 13.02.2026

До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
12:27 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
12:21 / 12.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
09:23 / 11.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
13:13 / 11.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупирали планината
21:32 / 11.02.2026
21:32 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
14:39 / 12.02.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Световна черна хроника
