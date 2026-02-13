ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Националната мрежа за децата излезе с официална позиция по случая "Петрохан"
Представяме Ви пълното писмо на Национална мрежа за децата:
В последните дни обществото ни е разтърсено от тежка трагедия, при която бяха отнети човешки животи, сред тях и детски. Национална мрежа за децата (НМД) изказва най-искрени съболезнования към близките на жертвите. Болката и шокът са естествена реакция.
С нас се свързаха десетки родители, млади хора и организации, в търсене на
обяснение за трагедията и в не по-малка степен разтревожени от публичния разговор по темата. Защото именно в такива моменти начинът, по който говорим, има особено значение.
Случаят "Петрохан“ показа два дълбоки проблема, които стоят пред нас.
Първият е свързан с нашата неспособност като възрастни да изградим достатъчно работещи системи за подкрепа на децата и родителите. Липсват достъпни услуги за деца с проблемно поведение или зависимости, липсва достатъчна превенция на тормоза – физически, психически и сексуален, липсва доверие в институциите. Когато семействата, училищата и общностите остават сами в трудна ситуация, рискът нараства.
Вторият проблем е начинът, по който говорим. В публичното пространство се
използва сензационен, често вулгарен и безотговорен език. Правят се прибързани хипотези, създават се внушения, произвежда се страх. Политическото надвикване допълнително изостря тона. Всичко това се случва, без да се мисли за психичното здраве на обществото и най-вече на децата.
Децата гледат новините. Децата слушат разговорите ни. Децата усещат тревожността в обществото. Езикът, който използваме, не само информира – той създава усещане за сигурност или несигурност, за доверие или страх. Когато фактите все още не са напълно изяснени, прибързаните хипотези и драматичните интерпретации причиняват допълнителна вреда.
Още по-тревожно е, когато без доказателства се дискредитират професионалисти, социални услуги и организации, които ежедневно работят в подкрепа на деца и семейства. Отговорното говорене не означава премълчаване. Означава уважение към фактите, към пострадалите и към психичното здраве на обществото ни.
Ние от Национална мрежа за децата, на базата на опита от всекидневната ни
дейност, споделяме следните насоки, които всеки родител и професионалист може да използва при общуване с децата, за да се запази психичното им здраве при подобни тежки сътресения в обществото:
- Това е тежка трагедия. Но не е необходимо да се използват силни и плашещи
формулировки, нито да се внушава, че светът е повсеместно опасно място.
- Посланието към децата трябва да бъде ясно – те не са безпомощни, а
възрастните носят отговорност да ги пазят и подкрепят.
- Децата трябва да бъдат насърчавани да търсят помощ и да бъдат бдителни за собствената си безопасност.
- Целта не е да се произвежда страх, а да се създава пространство за
разбиране, подкрепа и решения, на базата на факти, без спекулации.
- Децата имат нужда да видят възрастни, които действат спокойно, отговорно и солидарно – не възрастни, които усилват страха.
- В България съществуват механизми за подкрепа – институции, училищни
психолози, лицензирани социални услуги, телефонни линии като 116 111 за
деца, 124 123 в случай на онлайн тормоз и 112 при спешност.
Подкопаването на доверието в тях без основание създава допълнителна несигурност. Трагедиите разклащат обществото, но начинът, по който реагираме, показва неговата зрелост. Свободата на словото е основна ценност на демократичното общество. С нея обаче върви и отговорността към най-уязвимите – децата. Нека в този труден момент покажем, че можем да говорим за трагедията с човечност, достойнство и професионална етика.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 25 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Актриса: Това училище направо ми взе акъла, не съм виждала такова...
14:31 / 13.02.2026
Пожар в Окръжната следствена служба във Враца, изгоря шкаф с доку...
13:00 / 13.02.2026
Японка: Бях шокирана, че чалгата е толкова яка музика без логика
12:28 / 13.02.2026
Безплатни защитни покрития за зъби вече и за децата на 9 г.
12:32 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 м...
12:07 / 13.02.2026
Проблем на пазара на труда, голяма част от компаниите не намират ...
11:36 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS