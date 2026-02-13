© И Националната мрежа за децата излезе с официална позиция по случая "Петрохан", в която изразява съболезнования към близките на жертвите, но и призовава за отговорен обществен разговор, насочен към защита на психичното здраве на децата и подкрепа за семействата.



Представяме Ви пълното писмо на Национална мрежа за децата:



В последните дни обществото ни е разтърсено от тежка трагедия, при която бяха отнети човешки животи, сред тях и детски. Национална мрежа за децата (НМД) изказва най-искрени съболезнования към близките на жертвите. Болката и шокът са естествена реакция.



С нас се свързаха десетки родители, млади хора и организации, в търсене на



обяснение за трагедията и в не по-малка степен разтревожени от публичния разговор по темата. Защото именно в такива моменти начинът, по който говорим, има особено значение.



Случаят "Петрохан“ показа два дълбоки проблема, които стоят пред нас.



Първият е свързан с нашата неспособност като възрастни да изградим достатъчно работещи системи за подкрепа на децата и родителите. Липсват достъпни услуги за деца с проблемно поведение или зависимости, липсва достатъчна превенция на тормоза – физически, психически и сексуален, липсва доверие в институциите. Когато семействата, училищата и общностите остават сами в трудна ситуация, рискът нараства.



Вторият проблем е начинът, по който говорим. В публичното пространство се



използва сензационен, често вулгарен и безотговорен език. Правят се прибързани хипотези, създават се внушения, произвежда се страх. Политическото надвикване допълнително изостря тона. Всичко това се случва, без да се мисли за психичното здраве на обществото и най-вече на децата.



Децата гледат новините. Децата слушат разговорите ни. Децата усещат тревожността в обществото. Езикът, който използваме, не само информира – той създава усещане за сигурност или несигурност, за доверие или страх. Когато фактите все още не са напълно изяснени, прибързаните хипотези и драматичните интерпретации причиняват допълнителна вреда.



Още по-тревожно е, когато без доказателства се дискредитират професионалисти, социални услуги и организации, които ежедневно работят в подкрепа на деца и семейства. Отговорното говорене не означава премълчаване. Означава уважение към фактите, към пострадалите и към психичното здраве на обществото ни.



Ние от Национална мрежа за децата, на базата на опита от всекидневната ни



дейност, споделяме следните насоки, които всеки родител и професионалист може да използва при общуване с децата, за да се запази психичното им здраве при подобни тежки сътресения в обществото:



- Това е тежка трагедия. Но не е необходимо да се използват силни и плашещи



формулировки, нито да се внушава, че светът е повсеместно опасно място.



- Посланието към децата трябва да бъде ясно – те не са безпомощни, а



възрастните носят отговорност да ги пазят и подкрепят.



- Децата трябва да бъдат насърчавани да търсят помощ и да бъдат бдителни за собствената си безопасност.



- Целта не е да се произвежда страх, а да се създава пространство за



разбиране, подкрепа и решения, на базата на факти, без спекулации.



- Децата имат нужда да видят възрастни, които действат спокойно, отговорно и солидарно – не възрастни, които усилват страха.



- В България съществуват механизми за подкрепа – институции, училищни



психолози, лицензирани социални услуги, телефонни линии като 116 111 за



деца, 124 123 в случай на онлайн тормоз и 112 при спешност.



Подкопаването на доверието в тях без основание създава допълнителна несигурност. Трагедиите разклащат обществото, но начинът, по който реагираме, показва неговата зрелост. Свободата на словото е основна ценност на демократичното общество. С нея обаче върви и отговорността към най-уязвимите – децата. Нека в този труден момент покажем, че можем да говорим за трагедията с човечност, достойнство и професионална етика.