ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
На първо четене: НСО вече няма да осигурява транспорт на президента
Автор: Елиза Дечева 20:46Коментари (0)249
©
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене днес промени в Закона за Националната служба "Охрана" (НСО). 

Промените бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и сегашен народен представител от ДПС-Ново начало Калин Стоянов

Те са свързани с премахването на функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това става чрез отмяна на т.14 в чл.14, ал.1 от закона. Точката бе приета с осем гласа "за", един "против" и трима "въздържал се". 

По време на заседанието Калин Стоянов каза, че транспортното осигуряване на администрацията на президента е "напълно ненужна привилегия".

"Подобна уредба е предвидена само за администрацията на президента, но не и за администрацията на Народното събрание или Министерския съвет", допълни той. 

Стоянов обясни, че служителите от администрацията също не попадат в обхвата на охраняваните лица по закона, но всички те с тази разпоредба се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт. 

"Фокус" припомня, че началото на този дебат започна във Варна в началото на миналия месец, когато президентският кортеж е наброявал "четири леки автомобила, два джипа, един микробус и полицейски ескорт, който блокирал улици и светофари“.

Тогава Стоянов определи кортежа на президента като "достоен за велик диктатор".


Още по темата: общо новини по темата: 912
08.09.2025 Доц. Любенов: Радев прибягва твърде често до демагогия и до популизъм
06.09.2025 Социален антрополог: Който е най-див и кръвожаден, той ще спечели
06.09.2025 Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследство като президент и за бъдещето си като политик
05.09.2025 Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загубиха образа
си
04.09.2025 Каракачанов: Не виждам проблем български политици да развиват отношения с
Китай
04.09.2025 Борисов: Не знам Китай да е обявен за вражеска държава
предишна страница [ 1/152 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лиз...
19:10 / 11.09.2025
Гръцка фирма в България уволни над 100 души, на работа останаха с...
16:49 / 11.09.2025
Доган: Здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя като блуждаещо ...
17:09 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Експерт: Еднократната пластмаса е опасна за здравето ни
15:00 / 11.09.2025
Семеен лекар: Няма къде да запишете детето си в момента
15:14 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
51-ото Народно събрание
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: