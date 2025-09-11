ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|На първо четене: НСО вече няма да осигурява транспорт на президента
Промените бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и сегашен народен представител от ДПС-Ново начало Калин Стоянов.
Те са свързани с премахването на функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това става чрез отмяна на т.14 в чл.14, ал.1 от закона. Точката бе приета с осем гласа "за", един "против" и трима "въздържал се".
По време на заседанието Калин Стоянов каза, че транспортното осигуряване на администрацията на президента е "напълно ненужна привилегия".
"Подобна уредба е предвидена само за администрацията на президента, но не и за администрацията на Народното събрание или Министерския съвет", допълни той.
Стоянов обясни, че служителите от администрацията също не попадат в обхвата на охраняваните лица по закона, но всички те с тази разпоредба се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт.
"Фокус" припомня, че началото на този дебат започна във Варна в началото на миналия месец, когато президентският кортеж е наброявал "четири леки автомобила, два джипа, един микробус и полицейски ескорт, който блокирал улици и светофари“.
Тогава Стоянов определи кортежа на президента като "достоен за велик диктатор".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 912
|предишна страница [ 1/152 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Умен старт на новия семестър – водещи смартфони с 0% лихва на лиз...
19:10 / 11.09.2025
Гръцка фирма в България уволни над 100 души, на работа останаха с...
16:49 / 11.09.2025
Доган: Здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя като блуждаещо ...
17:09 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Експерт: Еднократната пластмаса е опасна за здравето ни
15:00 / 11.09.2025
Семеен лекар: Няма къде да запишете детето си в момента
15:14 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS