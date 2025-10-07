ЗАРЕЖДАНЕ...
|На косъм от трагедия: Мъж спаси дете преди да падне от прозорец в Стамболийски
Ето какво споделя още те:
Изказваме искрено възхищение към този баща за човечността и бързата реакция.
Често камерите обаче показват друго - кадри, в които се късат цветя, хвърлят се боклуци или дори се оставят секрети в саксиите след зъболекар.
Днес избираме да покажем доброто, защото то заслужава да бъде видяно.
Нека тази случка бъде и напомняне за всички родители - децата ни имат нужда от постоянен поглед и грижа.
Този мъж успя да спаси детето, защото наблюдаваше внимателно. Една секунда невнимание може да промени всичко.
В коментар лекарите допълват:
Искаме да уточним, че човекът, който се притече на помощ, няма връзка с детето. Постът не цели разследване на случката или да се търси вина.
Надяваме се, че посланието за доброто и вниманието към децата ще достигне до повече хора.
