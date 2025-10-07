ИЗПРАТИ НОВИНА
На косъм от трагедия: Мъж спаси дете преди да падне от прозорец в Стамболийски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:26Коментари (1)1642
©
Днес камерите заснеха момент, който можеше да завърши трагично. Това написаха във фейсбук от "Лекарска практика д-р Талеви" и качиха видео, което показва миг на геройство, когато мъж в последния момент успява да спаси дете от падане от прозорец в Стамболийски.

Ето какво споделя още те:

Изказваме искрено възхищение към този баща за човечността и бързата реакция.

Често камерите обаче показват друго - кадри, в които се късат цветя, хвърлят се боклуци или дори се оставят секрети в саксиите след зъболекар.

Днес избираме да покажем доброто, защото то заслужава да бъде видяно.

Нека тази случка бъде и напомняне за всички родители - децата ни имат нужда от постоянен поглед и грижа.

Този мъж успя да спаси детето, защото наблюдаваше внимателно. Една секунда невнимание може да промени всичко.

В коментар лекарите допълват:

Искаме да уточним, че човекът, който се притече на помощ, няма връзка с детето. Постът не цели разследване на случката или да се търси вина.

Надяваме се, че посланието за доброто и вниманието към децата ще достигне до повече хора.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 16 мин.
+1
 
 
А простата циганка какво прави през това време ?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Запрянов: Ще поискаме усилване на охраната на въздушното ни прост...
14:19 / 07.10.2025
Поискаха край на строителството по Българското Черноморие!
14:15 / 07.10.2025
До 20 см достигна снежната покривка в Родопите
13:44 / 07.10.2025
Мощен снеговалеж в Родопите
13:20 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя...
12:54 / 07.10.2025
Кой реално получава минималната работна заплата?
12:44 / 07.10.2025

