© Днес камерите заснеха момент, който можеше да завърши трагично. Това написаха във фейсбук от "Лекарска практика д-р Талеви" и качиха видео, което показва миг на геройство, когато мъж в последния момент успява да спаси дете от падане от прозорец в Стамболийски.



Ето какво споделя още те:



Изказваме искрено възхищение към този баща за човечността и бързата реакция.



Често камерите обаче показват друго - кадри, в които се късат цветя, хвърлят се боклуци или дори се оставят секрети в саксиите след зъболекар.



Днес избираме да покажем доброто, защото то заслужава да бъде видяно.



Нека тази случка бъде и напомняне за всички родители - децата ни имат нужда от постоянен поглед и грижа.



Този мъж успя да спаси детето, защото наблюдаваше внимателно. Една секунда невнимание може да промени всичко.



В коментар лекарите допълват:



Искаме да уточним, че човекът, който се притече на помощ, няма връзка с детето. Постът не цели разследване на случката или да се търси вина.



Надяваме се, че посланието за доброто и вниманието към децата ще достигне до повече хора.



