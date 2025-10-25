ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НЗОК с информация за изследванията, които се покриват по линия на здравното осигуряване
Какво означава "диспансеризация“
Пред NOVA NEWS Георгиева обясни, че диспансеризацията представлява наблюдение на пациенти с хронични заболявания от определен специалист. Това е регламентирано в наредба на Министерството на здравеопазването, където са описани броят на прегледите, изследванията и необходимите консултации за всеки тип заболяване.
При пациентите с хашимото диспансеризиращ лекар е ендокринологът, който следи болните до края на живота им. Насочването към специалист става чрез личния лекар, а пациентът има право сам да избере своя ендокринолог, без значение от населеното място. Ако прецени, може да смени наблюдаващия си лекар по всяко време с ново направление.
Хормоналните изследвания, които НЗОК покрива при това заболяване, включват FT4, TSH и анти-TPO (MAT). Пациентите имат право на два прегледа годишно при ендокринолог, който проследява не само ендокринната, но и сърдечно-съдовата, нервната и храносмилателната система.
При хипофункция на щитовидната жлеза наблюдението се извършва от общопрактикуващ лекар, а при тиреотоксикоза – от ендокринолог за период от 10 години. Изследванията включват FT4, TSH и холестерол, а при тиреотоксикоза се добавя и кръвна захар.
Проследяване при лупус
По думите на експерта пациентите с лупус се наблюдават пожизнено от ревматолог, като имат право на два прегледа годишно. Извършват се изследвания на кръвна картина, СУЕ, фибриноген, ГГТ и урина, както и задължителна консултация с дерматолог, тъй като заболяването може да има и кожна форма.
Изследвания за остеопороза
НЗОК заплаща изследвания за маркер на костно разграждане, използван за диагностика на остеопороза, като за това може да насочи ендокринолог или друг специалист.
Освен това касата покрива остеодензитометрия, но само за пациенти с трансплантирани органи, хиперпаратиреоидизъм, хипогонадизъм и при патологична фрактура вследствие на остеопороза. В останалите случаи изследването се заплаща от пациента.
Ендометриоза – проследяване и изследвания
Пациентките с ендометриоза се наблюдават от акушер-гинеколог до оздравяване. По линия на здравната каса се полагат два гинекологични прегледа с ултразвук годишно, както и кръвни и уринни изследвания.
Уточнение за здравноосигурените лица
Цветанка Георгиева напомни, че само здравноосигурени пациенти могат да се възползват от безплатните прегледи и изследвания, предоставяни по линия на НЗОК. Тя призова зрителите да следят редовно здравноосигурителния си статус и да се информират за правата си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Актьорът Росен Белов е сред арестуваните за оргия с дрогиран млад...
13:34 / 25.10.2025
Заловиха още една престъпна група за трафик на мигранти през Бълг...
13:29 / 25.10.2025
Издадени са предупреждения от първа и втора степен
13:15 / 25.10.2025
Meteo Bulgaria с предупреждение
15:49 / 25.10.2025
Пиян служител на ДАИ е блъснал двама пешеходци, МВР Пловдив го пр...
12:58 / 25.10.2025
Откриха обесен чичото на убиеца от Люляково
12:41 / 25.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS