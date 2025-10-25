ИЗПРАТИ НОВИНА
НЗОК с информация за изследванията, които се покриват по линия на здравното осигуряване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:20Коментари (0)0
© NOVA NEWS
Експертът от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Цветанка Георгиева разясни какви медицински изследвания и прегледи се покриват по линия на здравното осигуряване за пациенти, страдащи от хашимото, лупус, ендометриоза и остеопороза. 

Какво означава "диспансеризация“

Пред NOVA NEWS Георгиева обясни, че диспансеризацията представлява наблюдение на пациенти с хронични заболявания от определен специалист. Това е регламентирано в наредба на Министерството на здравеопазването, където са описани броят на прегледите, изследванията и необходимите консултации за всеки тип заболяване.

При пациентите с хашимото диспансеризиращ лекар е ендокринологът, който следи болните до края на живота им. Насочването към специалист става чрез личния лекар, а пациентът има право сам да избере своя ендокринолог, без значение от населеното място. Ако прецени, може да смени наблюдаващия си лекар по всяко време с ново направление.

Хормоналните изследвания, които НЗОК покрива при това заболяване, включват FT4, TSH и анти-TPO (MAT). Пациентите имат право на два прегледа годишно при ендокринолог, който проследява не само ендокринната, но и сърдечно-съдовата, нервната и храносмилателната система.

При хипофункция на щитовидната жлеза наблюдението се извършва от общопрактикуващ лекар, а при тиреотоксикоза – от ендокринолог за период от 10 години. Изследванията включват FT4, TSH и холестерол, а при тиреотоксикоза се добавя и кръвна захар.

Проследяване при лупус

По думите на експерта пациентите с лупус се наблюдават пожизнено от ревматолог, като имат право на два прегледа годишно. Извършват се изследвания на кръвна картина, СУЕ, фибриноген, ГГТ и урина, както и задължителна консултация с дерматолог, тъй като заболяването може да има и кожна форма.

Изследвания за остеопороза

НЗОК заплаща изследвания за маркер на костно разграждане, използван за диагностика на остеопороза, като за това може да насочи ендокринолог или друг специалист.

Освен това касата покрива остеодензитометрия, но само за пациенти с трансплантирани органи, хиперпаратиреоидизъм, хипогонадизъм и при патологична фрактура вследствие на остеопороза. В останалите случаи изследването се заплаща от пациента.

Ендометриоза – проследяване и изследвания

Пациентките с ендометриоза се наблюдават от акушер-гинеколог до оздравяване. По линия на здравната каса се полагат два гинекологични прегледа с ултразвук годишно, както и кръвни и уринни изследвания.

Уточнение за здравноосигурените лица

Цветанка Георгиева напомни, че само здравноосигурени пациенти могат да се възползват от безплатните прегледи и изследвания, предоставяни по линия на НЗОК. Тя призова зрителите да следят редовно здравноосигурителния си статус и да се информират за правата си.







