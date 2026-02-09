ЗАРЕЖДАНЕ...
|НСИ: Българите ще се въздържат от ремонти на дома и купуване на нова кола през следващите 12 месеца
Общата оценка за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца остава без съществена промяна спрямо предходното наблюдение. Същевременно обаче прогнозите за следващите дванадесет месеца са малко по-благоприятни, в резултат на което балансовият показател се повишава с 2.2 пункта.
По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца се наблюдава намаление на песимизма в оценките на живеещите в селата, за разлика от населението в градовете, което е по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано. Прогнозите за следващите дванадесет месеца и на градското, и на селското население обаче са по-неблагоприятни.
Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо, като същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.
Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 1.2 пункта.
Последната анкета отчита влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани. Негативна е нагласата им и по отношение на извършването на разходи за "подобрения в дома“ и "покупка на кола“ през следващите дванадесет месеца.
При коментара на отговорите относно покупките (разходите) трябва да се има предвид, че въпросите се задават тримесечно, макар че тези покупки (разходи) се извършват от потребителите през по-голям период от време. Ето защо е нормално преобладаващите стойности на балансите на мненията да са трайно разположени в отрицателната зона на графиките, но значение за икономическия анализ има посоката на движение на балансите на мненията като индикатори за положителна или отрицателна промяна, уточняват от НСИ.
