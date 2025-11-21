ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септември пенсиите "изядоха" близо 73% от планираното за годината
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)
Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към септември 2025 г. възлиза на 11 068,6 млн. лв., което представлява 72,7% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на миналата година приходите нарастват с 1 467,9 млн. лв.
Размерът на извършените разходи за първите девет месеца на годината е 20 057,6 млн. лв., което е 73,3% от плана за годината. В сравнение със същия период на 2024 г., разходите бележат увеличение с 2 013,4 млн. лв.
В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 17 783,6 млн. лв., което е 73,8% от плана за годината. Спрямо същия период на преходната година разходите за пенсии са с 1 870,1 млн. лв. (11,8%) повече.
Броят на пенсионерите за септември 2025 г. е 2 059 658, което е увеличение с 12 172 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месеца е 1 011,91 лв. В сравнение със същия месец на 2024 г. той е по-висок с 83,03 лв. (8,9%).
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към септември 2025 г. са в размер на 2 132,6 млн. лв. Това е 69,4% от плана за годината. Отчетените разходи са със 136,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към септември 2025 г. е 9 024,4 млн. лв.
Учителски пенсионен фонд
Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември 2025 г. възлиза на 107,5 млн. лв. което представлява 77,2% изпълнение на плана за годината. Съпоставени с деветмесечието на 2024 г., приходите нарастват с 16,9 млн. лв.
Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември 2025 г. са в размер на 87,7 млн. лв. което е 70,3% от плана за годината. Извършените разходи са с 12,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.
Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Общата сума на приходите по бюджета на фонда към септември 2025 г. възлиза на 2 773,0 хил. лв., което представлява 86,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 964,0 хил. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.
Общо разходите на фонда към септември 2025 г. са в размер на 2 155,8 хил. лв., което е 44,5% от плана за годината. Извършените разходи са с 1 404,5 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 624
|предишна страница [ 1/104 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Интересна статистика за завършилите висше образование в България
13:34 / 21.11.2025
Родов терапевт обясни защо младите нямат мотивация да се женят
13:25 / 21.11.2025
Адвокат: Задължително обжалвайте, ако получите фиш за превишена с...
11:30 / 21.11.2025
Хампарцумян: Увеличаването на преразпределението в неефективни си...
10:54 / 21.11.2025
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в Б...
09:44 / 21.11.2025
Проф. Рачев: От неделя температурите ще станат нормални за края н...
09:36 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS