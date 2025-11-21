ИЗПРАТИ НОВИНА
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септември пенсиите "изядоха" близо 73% от планираното за годината
Автор: Десислава Томева 15:39Коментари (0)166
© Фокус
Националният осигурителен институтпредостави информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към септември 2025 г. възлиза на 11 068,6 млн. лв., което представлява 72,7% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на миналата година приходите нарастват с 1 467,9 млн. лв.

Размерът на извършените разходи за първите девет месеца на годината е 20 057,6 млн. лв., което е 73,3% от плана за годината. В сравнение със същия период на 2024 г., разходите бележат увеличение с 2 013,4 млн. лв.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 17 783,6 млн. лв., което е 73,8% от плана за годината. Спрямо същия период на преходната година разходите за пенсии са с 1 870,1 млн. лв. (11,8%) повече.

Броят на пенсионерите за септември 2025 г. е 2 059 658, което е увеличение с 12 172 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месеца е 1 011,91 лв. В сравнение със същия месец на 2024 г. той е по-висок с 83,03 лв. (8,9%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към септември 2025 г. са в размер на 2 132,6 млн. лв. Това е 69,4% от плана за годината. Отчетените разходи са със 136,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към септември 2025 г. е 9 024,4 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември 2025 г. възлиза на 107,5 млн. лв. което представлява 77,2% изпълнение на плана за годината. Съпоставени с деветмесечието на 2024 г., приходите нарастват с 16,9 млн. лв.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември 2025 г. са в размер на 87,7 млн. лв. което е 70,3% от плана за годината. Извършените разходи са с 12,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към септември 2025 г. възлиза на 2 773,0 хил. лв., което представлява 86,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 964,0 хил. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Общо разходите на фонда към септември 2025 г. са в размер на 2 155,8 хил. лв., което е 44,5% от плана за годината. Извършените разходи са с 1 404,5 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.


