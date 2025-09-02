ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НОИ: Българите реално започват да получават пенсия при възраст, по-висока от изискваната в закона
Данните на Националният осигурителен институт за периода 2015 г. - 2024 г. показват, че българите реално започват да получават пенсия при възраст, по-висока от изискваната в закона.
За мъжете с трета категория труд през миналата година при необходими 64 години и 8 месеца НОИ е отпускал пенсия при навършени средно 65 години и 9 месеца.
За жените при изисквани 62 години и 2 месеца това е ставало повече от година по късно - при средно навършени 63 години и 7 месеца.
НОИ отчита, че намалява стажът на пенсионерите от трета категория труд, пише pariteni.bg. През 2015 година средно изработените за двата пола години са 35 г. и 6 месеца, а през миналата - 33 г. и 6 месеца.
И още от данните за десетилетието: Средната пенсия за стаж и възраст от 340 лева достига 937 лева, а коефициентът на заместване на дохода от пенсия към брутния от труд расте от 46, 8 на 56,6%.
Намаляват с близо 8 хиляди платените обезщетения за бременност и раждане - те са били 97 000 през 2024 година, като най високата стойност е от 2017 година - 110 500.
Обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст през миналата година са получавали 82 000 жени и мъже, а през 2018 година те са били 93 000.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 572
|предишна страница [ 1/96 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Д-р Сергей Иванов: Когато си купите баничка, в 90% от случаите тя...
22:09 / 01.09.2025
Заплата, която е четири пъти над минималната в България, не убеди...
20:41 / 01.09.2025
Експерт: Немислимо е в държавната администрация да има 4-дневна р...
19:42 / 01.09.2025
Здравните профилактични карти на децата вече могат да се издават ...
19:34 / 01.09.2025
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за...
21:43 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очак...
19:05 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Показаха се! Заедно са!
09:48 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS