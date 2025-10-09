ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НИМХ актуализира прогнозата си за следващите дни
През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5° и 10°. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат.
През първата половина от следващата седмица вятърът постепенно ще отслабне, към сряда-четвъртък ще се ориентира от изток-североизток, ще бъде слаб до умерен. В понеделник ще бъде все още предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между 4° и 9°, в западната част на Дунавската равнина, където вятърът ще е все още до умерен от северозапад, до 12°, а максималните ще са предимно между 15° и 20°.
Във вторник облачността бързо ще се увеличи, на много места ще превали дъжд, в планините над 1600 метра – сняг. Температурите ще започнат да се понижават. В сряда и четвъртък ще се задържи предимно облачно с превалявания от дъжд, главно в Северна България; в планините над 1200 метра ще превали сняг. Минималните температури ще са предимно между 1° и 6°, по Черноморието до 8°-10°, максималните – предимно между 13° и 18°.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ето я новата магистрала "Тракия"
13:46 / 09.10.2025
Милена Ангелова: Чейндж бюрата ощетяват гражданите, "парите под д...
12:57 / 09.10.2025
Предлагат право на почасов отпуск за водене на дете до градина ил...
12:37 / 09.10.2025
ИТН предлага до 6 години затвор за намеса на журналисти в личния ...
12:36 / 09.10.2025
Експерт: Среброто поскъпва по-бързо и от златото
12:17 / 09.10.2025
НОИ с информация за служебното преизчисляване на пенсиите
11:56 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS