НИМХ: Рязко застудява
Автор: Велизара Ангелова 19:04Коментари (0)99
© НИМХ
През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Утре ще е предимно слънчево, по-късно след обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен, през деня временно силен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат, съобщиха от НИМХ.

Минималните ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а максималните - между минус 1° и 4°. В София минимална – около минус 7°, максимална – около 0°. В новогодишната нощ ще бъде студено и ветровито. Ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността. На отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг. Вятърът ще отслабне, но ще остане до умерен и поривист от запад-северозапад. Към полунощ температурите ще са от минус 11° в югозападните и планинските райони до минус 4°, минус 3° в източните райони.

Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. През новогодишната нощ на места ще има превалявания от сняг. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Ще нахлува студен въздух и дневните температури чувствително ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 10°, на 2000 метра – около минус 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-късно след обяд облачността ще се увеличи. Ще е ветровито с временно силен и поривист вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат 2°-4°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 39 мин. и изгрява в 13 ч. и 49 мин. Фаза на Луната: четири дни след първа четвърт.

През първия ден от новата година северозападният вятър ще отслабне, а в петък ще се ориентира от югозапад и отново ще се усилва. Ще започне бързо затопляне. Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места, с по-голяма вероятност през втория ден, са възможни незначителни краткотрайни превалявания. В петък сутринта на места в западната част на Горнотракийската низина ще има условия за мъгли.







