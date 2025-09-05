ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
НАП започва да праща писма
Автор: Десислава Томева 17:12Коментари (0)268
©
НАП стартира информационна кампания спрямо физически лица, за които има данни, че през 2024 година са получили  доходи от хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в Интернет, наеми и др., но са пропуснали да ги декларират. Над 27 000 лица ще получат писма, имейли или обаждане по телефона, като гражданите трябва да обявят доходите си в рамките на две седмици след  получаване на известието от  приходната агенция.

НАП разполага с информация за сумите, получени през 2024 г. от физическите лица. Тези данни са подадени в приходната агенция от куриерските фирми – за плащания чрез наложен платеж, от работодателите – за изплатени хонорари по граждански договори и от Държавен фонд "Земеделие“ – за отпуснатите субсидии.

Данните за доходите са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации, а информацията за вида им е отразена в съответните приложения. Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни следва да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми. Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят по желание.

Електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК,  могат да го получат за минути и безплатно във всеки един офис на НАП. 

Информация за попълването и подаването на данъчни и осигурителни декларации, както и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.


Още по темата: общо новини по темата: 575
04.09.2025 Гуцанов: Средната заплата се е повишила с 12%, хората ще кажат "трябва да е с 25%" 
02.09.2025 Осигурителният институт ще захрани днес сметките на определена група
българи
02.09.2025 НОИ: Българите реално започват да получават пенсия при възраст, по-висока от изискваната в закона
01.09.2025 През септември изплащането на пенсиите ще се забави
01.09.2025 Теменужка Петкова: 4 политически години безвремие и липса на отговорност дадоха отражение върху финансите на държавата
29.08.2025 БНБ с важна новина за лихвения процент
предишна страница [ 1/96 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Доц. Мангъров: Ваксината срещу грип не е върхът на медицината
15:48 / 05.09.2025
Ловец: Видях съвсем ясно черния леопард, изправи се срещу мен в ц...
15:25 / 05.09.2025
Единият от побойниците на полицейския шеф в Русе с проблемен хара...
15:47 / 05.09.2025
Синоптиците от НИМХ без колебания за времето през дългия уикенд
14:14 / 05.09.2025
Гуцанов за нападението срещу инспектори в Димитровград: Недопусти...
14:48 / 05.09.2025
379 нарушения за 12 часа, някои шофирали с над 190 км/ч. Глобите ...
14:30 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Съединението и празник на Пловдив
Военният парад в Пекин-2025
Бюджет 2025
Опасен хищник броди край Шумен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: