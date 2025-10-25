НАП предупреди за утре

© НАП съобщи, че може да има проблеми със сайта на институцията за два часа утре сутринта.



Поради планирана миграция на комуникационно оборудване от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация са възможни временни прекъсвания в работоспособността на сайта на НАП - www.nra.bg в периода от 06:00 ч. до 08:00 ч. на 26.10.2025 г. (неделя), съобщиха от институцията в страницата си.



