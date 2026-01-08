ИЗПРАТИ НОВИНА
НАП: Над 1000 сигнала за нередности осем дни след влизането на България в еврозоната, налагат се значителни санкции
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:26
©
Осмият ден от въвеждането на еврото като основна разплащателна валута у нас е белязан от засилен контрол, множество сигнали от граждани и първи санкции срещу търговци. Над 1000 сигнала за нередности са постъпили в Националната агенция за приходите (НАП) само от началото на годината, като основният проблем остава необоснованото повишаване на цените. Това съобщи заместник изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.

По думите му проверките са започнали още през миналата година с влизането в сила на Закона за въвеждане на еврото в България и продължават с още по-голям интензитет след реалния старт на разплащанията в евро.

Целта на контролните органи е да установят спазват ли се данъчното и осигурителното законодателство и изискванията на Закона за въвеждане на еврото

Получените сигнали обхващат различни сектори на икономиката. Най-много са оплакванията за повишени цени на хранителни стоки, но има и сериозен брой сигнали за поскъпване на услуги – столово хранене в училища, фризьорски и козметични салони, междуградски транспорт, градски транспорт и паркинги.

"Това е проблемът, който в момента най-силно вълнува гражданите“, подчерта пред bTV Нанков. Той допълни, че хората вече са активен партньор на институциите, като все по-често подават сигнали, придружени със снимки на касови бележки, етикети и обявени цени.

При установени нарушения НАП налага значителни санкции. Минималната глоба за първо нарушение е 5000 лева и може да достигне до 100 000 лева. При повторно нарушение санкциите варират между 10 000 и 200 000 лева.

"Считам, че тези глоби са достатъчно респектиращи. Нашата цел не е да глобяваме, а да има превенция и повече изрядни търговци“, заяви Нанков. По думите му под 10% от проверките завършват с налагане на санкции, което показва, че голяма част от търговците спазват правилата.

НАП разполага с база данни за цените още от началото на действието на закона през август 2025 г., когато съвместно с Комисията за защита на потребителите са описани цените на основните стоки от т.нар. "голяма потребителска кошница“.

При всяка проверка настоящите цени се сравняват с тези от миналата година. Ако има разлика, търговецът трябва да представи документи и обяснения за причините. Само обективни икономически фактори – като повишени наеми, доставки или други разходи, които не зависят от търговеца – могат да оправдаят увеличение на цените.

От днес, 8 януари, НАП стартира и традиционните си кампании в зимните курорти Банско, Боровец и Пампорово. Освен обичайния контрол за спазване на данъчното и осигурителното законодателство, тази година акцент ще бъде и спазването на правилата при въвеждането на еврото.

Проверки ще се извършват както по сигнали, така и по предварително изготвен график, включително чрез метода "таен клиент“.

Сред честите сигнали са и случаите на неправомерно закръгляване на цени в полза на търговеца при превалутирането от левове в евро. НАП вече е наложила санкции за подобни практики. "Призовавам търговците да проявят толеранс и да закръглят в полза на потребителя“, посочи Нанков.

Има и оплаквания за отказ от приемане на определени евробанкноти, включително от 200 евро. Макар това да не е пряка компетентност на НАП, случаите ще бъдат проверявани съвместно с Комисията за защита на потребителите.

Сигнали могат да се подават по телефона на НАП – 0700 18 700, по имейл, по пощата до териториалните дирекции или на място. Не е задължително да бъдат придружени с доказателства – достатъчно е подробно описание на случая, за да бъде извършена проверка.

Проверките ще продължат през целия период на действие на Закона за въвеждане на еврото – до август тази година. Основният фокус остава предотвратяването на необосновано поскъпване и правилното изписване на цените в левове и евро.

"Очаквам с времето нарушенията да намалеят“, заяви Евгени Нанков и увери, че НАП разполага с достатъчно правомощия и ресурс, за да упражнява ефективен контрол.







