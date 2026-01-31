ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скок в цените в пунктове за годишни технически прегледи
"Извършваме съвместна проверка с Националната агенция по приходите и Комисия за защита на потребителите. В пункт за годишни технически прегледи, който се намира на територията на град Пазарджик, имаме сигнали за повишаване на цените на годишните технически прегледи“, заяви Александър Колячев – председател на КЗП–Пазарджик.
По думите му проверката цели да установи какви са били досегашните цени, какви са актуалните тарифи и дали увеличението е икономически обосновано.
"Сме тук, за да установим каква е била предходната цена, каква е сегашната цена, да изискаме обосновка от дружеството, което стопанисва обекта, и да проверим дали има обоснованост на повишението“, допълни Колячев.
От КЗП уточниха, че по постъпилата информация се твърди за сериозно увеличение на услугата.
"Имаме твърдение, че завишената цена е с около 50%. В момента колегите, заедно с колегите от НАП, ще проверят дали такова увеличение е имало и ако е имало, ще бъде поискана обосновка от търговеца“, съобщи още за NOVA председателят на регионалната комисия.
Проверките в Пазарджик са част от по-широка кампания на контролните органи.
"В момента правим тематични проверки. Точно годишните технически прегледи са фокус в проверките днешния ден. От утре започваме да проверяваме и вендинг автомати в околностите“, заяви Колячев.
По думите му нарушения се установяват и по други сигнали, като контролът се извършва ежедневно. Конкретни резултати ще бъдат оповестени след приключване на проверките. От КЗП подчертават, че при доказана спекула или липса на обосновка за повишените цени ще бъдат предприети съответните санкции.
