|Мъже на 22 и 24 години са жертвите при тежката катастрофа до Велико Търново
Припомняме, че произшествието се случи малко след 19:30 часа вчера. Ударили са се лек автомобил БМВ с плевенска регистрация и товарен автомобил с прикачено полуремарке. По данни на полицията шофьорът на колата - мъж на 24 години от Килифарево е навлязъл в насрещната лента за движение и се е блъснал челно в товарния автомобил. Той загива на място, както и един от пътниците - 22-годишен от същия град. В автомобила е имало още двама мъже. Първият - на 22 години от Килифарево е с разкъсан далак. Той е настанен за лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" с опасност за живота. Вторият е от Велико Търново - на 30 години. Той също е настанен за лечение с фрактури, без опасност за живота.
Полевите проби за алкохо и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.
