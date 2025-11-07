Мъж е с опасност за живота, след като падна от строяща се сграда във вилна зона

© Около 6.10 часа вчера в РУ-Ботевград се получил сигнал, че мъж е паднал от строяща се сграда във вилна зона "Зелин“.



На място веднага били изпратени полицейски служители. Пострадалият от с. Глогово е настанен в неврохирургия с открита рана на главата, с опасност за живота.



Извършен е оглед на местопроизшествието и по случая е образувано досъдебно производство.