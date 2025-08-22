ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъка за пътуващите по АМ "Тракия". Тапата вече е 15 км
Започва от 15-ти километър от София към Бургас.
Кара се едва с 5 км/ч.
Задръстването вероятно е заради катастрофа между две коли и малък камион между 24 и 25 километър.
