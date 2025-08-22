ИЗПРАТИ НОВИНА
Мъка за пътуващите по АМ "Тракия". Тапата вече е 15 км
Автор: Цвети Тончева 20:19
Тапата на АМ "Тракия" стана 15 км, съобщават за "Фокус" участници в движението. 

Започва от 15-ти километър от София към Бургас.

Кара се едва с 5 км/ч. 

Задръстването вероятно е заради катастрофа между две коли и малък камион между 24 и 25 километър.

 

 



