Бедствието, което сполетя най-модерните курорти по Южното Черноморие, е предизвестено. Общественикът Щелиян Димитров обяснява защо:



"Очакваше се!



Това е на границата между курортен комплекс "Елените" и последните комплекси на Свети Влас. Реката, която обичайно никой не забелязва, защото по-скоро прилича на малък ручей или изсъхнало корито, е преляла.



Преля, защото Ветко построи направо в коритото аквапарк, летен театър и общежития за персонала малко по-нагоре.



Не знам колко трябва да си прост и/или алчен, за да не забележиш, че това полусухо корито невинаги е било малък поток. Беше широко между двадесет и четиридесет метра и цялото покрито с дебел слой боре шлифовани от водата речни камъни. Това е ясен знак, че в продължение на много години тази река е била пълноводна и буйна, а както се казва в поговорката "Където е текло, пак ще тече"!



В момента е затворен пътят между Свети Влас и Слънчев бряг, който е единственият път, който свързва Св. Влас и "Елените" с цивилизацията, но по-интересно е защо?!



Защото Маджо построи хотела си "Хелена" върху друга река и понеже също не е чувал старата мъдрост. Сега при всеки по-сериозен дъжд пътят става гребен канал.



Току-що ми звъннаха от Слънчев бряг и там е като във Венеция, а докато пиша тези редове, на телефона се включва БГ Алерт - в Община Несебър било обявено извънредно положение заради обилните вълежи и наводненията. Добро утро, можеше и след късните новини да го пуснете. Защото тук е така от два дни, но БГ Алерт са го чули чак в днешните обедни новини".



