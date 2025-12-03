ИЗПРАТИ НОВИНА
Момче загина, прегазено от влак във Враца
Автор: Елена Николова 17:01
© bTV
16-годишен младеж е починал, след като е бил прегазен от влак във Враца, съобщиха от ОДМВР - Враца за "Фокус". Инцидентът е станал днес около 15:00 ч.

Мястото е било обозначено като опасно. По данни на полицията не имало никакви свидетели освен машиниста в локомотива. 

Все още не са ясни причините около инцидента. Разследването продължава. 

БДЖ обяви в официалния си сайт, че има промени в разписанието след трагичната случка. Два влака от Мездра до Монтана и от Берковица до Мездра са отменени. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление.







