Момче загина, прегазено от влак във Враца

© bTV 16-годишен младеж е починал, след като е бил прегазен от влак във Враца, съобщиха от ОДМВР - Враца за "Фокус". Инцидентът е станал днес около 15:00 ч.



Мястото е било обозначено като опасно. По данни на полицията не имало никакви свидетели освен машиниста в локомотива.



Все още не са ясни причините около инцидента. Разследването продължава.



БДЖ обяви в официалния си сайт, че има промени в разписанието след трагичната случка. Два влака от Мездра до Монтана и от Берковица до Мездра са отменени. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление.