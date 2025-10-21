ЗАРЕЖДАНЕ...
Много полиция на пътя Пазарджик-Пловдив
Действията се реализират традиционно в района на пътя Пазарджик-Пловдив, при разклона за село Говедаре. В акцията участват автопатрулни екипи на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик, РУ-Пазарджик, представители на Агенция "Митници", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Агенция "Пътна инфраструктура", Областна дирекция "Инспекция по труда" и БГ ТОЛ.
Извършват се проверки на водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяват активно водачите за употреба на алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите.
За констатираните нарушения се съставят актове или фишове. Останалите контролни извършват проверки съобразно своите компетентности. Съвместната акция продължава и към момента.
